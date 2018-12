Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pakson arra készülnek, hogy a Duna elapadása miatt akár egy hónapra le kell állítani az erőművet, és gondoskodni kell a hűtéséhez szükséges vízről.","shortLead":"Pakson arra készülnek, hogy a Duna elapadása miatt akár egy hónapra le kell állítani az erőművet, és gondoskodni kell...","id":"20181221_Negy_nap_alatt_lezavart_targyalassal_keszulnek_a_paksi_eromu_leallasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b4292-078c-4146-8543-e25ae862f5e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Negy_nap_alatt_lezavart_targyalassal_keszulnek_a_paksi_eromu_leallasara","timestamp":"2018. december. 21. 12:15","title":"Négy nap alatt lezavart tárgyalással készülnek a paksi erőmű leállására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e0139-e715-4e21-b79a-79679a93f74f","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Hogyan lehet környezettudatos karácsonyt tartani ott, ahol hét gyereket nevelnek? És milyen karácsonyfát választ egy klímakutató? Ürge-Vorsatz Diánával, a CEU professzorával, a Nobel-békedíjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának egyik alelnökével otthonában beszélgettünk fenntartható karácsonyról, a jó ajándékozásról, a műanyaggal teleszórt jövőről és egy kicsit a CEU-ról is.","shortLead":"Hogyan lehet környezettudatos karácsonyt tartani ott, ahol hét gyereket nevelnek? És milyen karácsonyfát választ...","id":"20181222_UrgeVorsatz_Diana_Az_a_ciki_ha_karacsony_masnapjara_megtelik_a_kuka_csomagolopapirral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e8e0139-e715-4e21-b79a-79679a93f74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf3924-795b-4f26-9101-0f2f74c2c5ca","keywords":null,"link":"/elet/20181222_UrgeVorsatz_Diana_Az_a_ciki_ha_karacsony_masnapjara_megtelik_a_kuka_csomagolopapirral","timestamp":"2018. december. 22. 10:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: Az a ciki, ha karácsony másnapjára tele a kuka csomagolópapírral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte: Minden más telefonra ráver a benchmarkokban. Az AnTuTu azonban helyesbített.","shortLead":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte...","id":"20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae99db-c5fb-4cc6-82fd-30be8852ceb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","timestamp":"2018. december. 21. 10:03","title":"Alázza a Lenovo Z5 Pro GT az idei csúcstelefonokat, azonban van itt egy de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetet a Kossuth tér környékén, majd civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek szervezésében vonultak a tüntetők a parlamenttől a Sándor-palotáig, Áder János köztársasági elnök székhelyéhez, miután az államfő szerdán aláírta a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló törvényt, csütörtökön pedig a túlóratörvényről szólót is.","shortLead":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti...","id":"20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12fde9-e5dd-4d1b-8e39-b5bba92f12bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","timestamp":"2018. december. 21. 18:05","title":"Dobálással ért véget a péntek esti tüntetés a Sándor-palota előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük, hogyan látták a szeretetet a pszichológia legnagyobb elméletalkotói. ","shortLead":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük...","id":"20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eee69-051c-4003-a85f-9afcf9ce8f39","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","timestamp":"2018. december. 20. 17:30","title":"Jól szeretni ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint írni vagy olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","shortLead":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","id":"20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222498a1-9835-4b22-962c-81e972366f01","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","timestamp":"2018. december. 22. 15:07","title":"A félmeztelen nő a pénteki tüntetésről inkább nem nézi meg, mit írnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos szabotázsra gyanakszik.","shortLead":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos...","id":"20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90a976b-8a44-4c33-a7e2-2a0df8ee4b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","timestamp":"2018. december. 20. 17:08","title":"Bevetik a hadsereget a Gatwick repülőtéren a drónok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]