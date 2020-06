© Mercedes

Mercedes idén márciusban varrta fel a 2016-ban debütált E-osztály ráncait, de akkor még nem mutatták be a legerősebb AMG változatok frissített kiadását. Most azonban itt a Mercedes-AMG E 63 4Matic+ és a Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+.

A fő rivális és ugyancsak most megújult, 600-625 lóerős BMW M5-től eltérően nemcsak szedán, hanem kombi karosszériával is készülő csúcsmodellek megkapták a facelift designjegyeit és ezzel párhuzamosan egy új 20 colos ötágú felni, valamint három új fényezés is feltűnt a kínálatban.

© Mercedes

A mostantól Graphite Grey, Cirrus Silver és Brilliant Blue fantázianevű színekben is rendelhető csúcs AMG E-kbe is megérkezett a gyártó legmodernebb MBUX infotainment rendszere, ami egy érintőpaneles új sportkormánnyal egészül ki. Módosítottak többek közt a futóművön is, és mostantól az E 63-hoz is rendelhető a drift móddal kecsegtető AMG Dynamic Plus csomag.

© Mercedes

A 4 literes biturbó V8-as benzinmotor az E 63-ban 571 lóerős, illetve 750 Nm-es produkciót ad elő, ami 3,5 másodperces 0-100-as gyorsulást, illetve az AMG Driver's Package megrendelését követően 300 km/h végsebességet biztosít.

© Mercedes

Ennek a motornak a kihegyezettebb változata az E 63 S-ben 612 lóerőt, illetve 850 Nm-t ad le, melynek köszönhetően a 0-100-as sprint szintideje 3,4 másodperc. Ezek a gyorsulási értékekek a szedánokra vonatkoznak, a kombik 0,1 másodperccel lomhábbak.

© Mercedes

Az alapáron összkerékhajtású és 9 fokozatú automataváltós modellek közül az E 63 alapára 113 ezer euró (39 millió forint), az E 63 S pedig minimum 125 ezer euró (43,1 millió forint) ellenében lesz hazavezethető – a kombi felára mindkét esetben 3 ezer euró (1 millió forint). A forgalmazás 2020 végén kezdődik meg.

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.