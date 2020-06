Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók szempontjából több mint nyugtalanító javaslatot vinne az amerikai törvényhozók elé három politikus. ","shortLead":"A felhasználók szempontjából több mint nyugtalanító javaslatot vinne az amerikai törvényhozók elé három politikus. ","id":"20200625_felhasznaloi_adatok_titkositas_adatok_vedelme_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86babf6-9797-4dd9-a45e-39675eebc26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_felhasznaloi_adatok_titkositas_adatok_vedelme_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","timestamp":"2020. június. 25. 14:33","title":"Három amerikai szenátor azon van, hogy a hatóság is belenézhessen a mobilos beszélgetésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun, melyből megtudhatunk egyet s mást a nyunyóka szóról is.","shortLead":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun...","id":"202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130d418e-3ef4-4835-8645-8e682596be03","keywords":null,"link":"/360/202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"„Nagy szerző nagy szerelmes könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt remélnek.","shortLead":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt...","id":"20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a600e1-0011-43a9-ae96-37eb61500600","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","timestamp":"2020. június. 27. 09:45","title":"Petícióban tiltakoznak a kata változtatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad30bd10-a5f8-4604-8fad-4c9593d1254c","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Kinyitottunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","shortLead":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","id":"20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fae5c4-6e2b-42ca-b216-879f52cbfe45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","timestamp":"2020. június. 25. 11:03","title":"Olyan funkció kerül az iOS 14-be, aminek nagyon nem fog örülni a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e176f3e2-3762-4658-8e5a-7a3b67c181b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fékezés nélkül csapódott a gyalogosnak egy kerékpáros Budapesten, a Rákóczi út egyik zebráján.","shortLead":"Fékezés nélkül csapódott a gyalogosnak egy kerékpáros Budapesten, a Rákóczi út egyik zebráján.","id":"20200626_gyalogos_biciklis_rakoczi_ut_zebra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e176f3e2-3762-4658-8e5a-7a3b67c181b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e38a1d-f070-47b1-b075-926d1d61fdb5","keywords":null,"link":"/elet/20200626_gyalogos_biciklis_rakoczi_ut_zebra","timestamp":"2020. június. 26. 12:21","title":"Videó: Telibe kapta a gyalogost a biciklis a Rákóczi úti zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","shortLead":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","id":"20200626_nyugati_csarnok_allvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a261fe-cc33-40ff-968d-e11d34fc7423","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_nyugati_csarnok_allvany","timestamp":"2020. június. 26. 06:06","title":"Így még nem látta a Nyugatit: állványerdő költözött a pályaudvar csarnokába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]