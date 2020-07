Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","shortLead":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","id":"20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52843d8e-bef8-4f7c-a0e4-5c31457a50dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 02. 10:04","title":"Havi egy szabadnap: sok cég kihasználja a rabszolgatörvény nyújtotta lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48 colosra nőtt, ez pedig a magyar otthonokban is meglátszik. A Samsung kutatása szerint a hazai felhasználók 73 százaléka számára fontos a képátmérő egy új tévé vásárlásakor, így a használatban lévő készülékek több mint egy harmada 43 colosnál is nagyobb, négyötöde pedig 5 évnél fiatalabb.","shortLead":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48...","id":"20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9451b160-609e-40ff-9f67-e2c1b7c8c5d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","timestamp":"2020. július. 01. 21:03","title":"Mekkora tévét vesznek most a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","shortLead":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","id":"20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11090b5-7b89-46c1-896d-95780c03f4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","timestamp":"2020. július. 02. 08:25","title":"A zöldségeket és a gyümölcsöket is fel kell majd zászlózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","shortLead":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","id":"20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab8f074-ddc1-41ca-8d92-53d55f9e1771","keywords":null,"link":"/elet/20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","timestamp":"2020. július. 02. 10:42","title":"120 éve tette meg első útját a Zeppelin-léghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","shortLead":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","id":"20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fd0502-cbac-4953-a85b-7bca2f922c13","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","timestamp":"2020. július. 03. 13:17","title":"Rasszista hal – írták a Kis Hableány szobrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet üzemeltető társaság egyelőre 400-500 ezer maszk gyártásához szükséges alapanyaggal rendelkezik.","shortLead":"A szerkezetet üzemeltető társaság egyelőre 400-500 ezer maszk gyártásához szükséges alapanyaggal rendelkezik.","id":"20200701_arcmaszk_ffp2_maszkgyarto_gep_budapest_bay_zoltan_alkalmazott_kutatasi_kozhasznu_nonprofit_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12345f2a-5109-45cd-9f79-0ed89b3935bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_ffp2_maszkgyarto_gep_budapest_bay_zoltan_alkalmazott_kutatasi_kozhasznu_nonprofit_kft","timestamp":"2020. július. 01. 19:03","title":"Percenként 60 FFP2-es arcmaszkot gyárt egy most üzembe állított gép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]