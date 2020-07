Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás eddigi 169 milliárd forintos keretét 50 milliárd forinttal növeli meg a kormány.","shortLead":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás...","id":"20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c46f5d-4af4-4cb8-b02f-462e256821a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","timestamp":"2020. július. 04. 20:32","title":"Újabb ingyenmilliárdokat kapnak a nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8...","id":"20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b3e-3dcc-45f1-a235-3dc35ef989c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","timestamp":"2020. július. 05. 09:00","title":"Megjósolhatatlan, ki nyeri a mai horvátországi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","shortLead":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","id":"20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2ed5d-dfe8-43d4-aaae-d4637238e260","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","timestamp":"2020. július. 03. 21:51","title":"Törökországban tombol a járvány, alig mérséklődött a fertőződés üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","shortLead":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","id":"20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88334-a0fb-4594-b0be-0c82ade32cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","timestamp":"2020. július. 04. 10:28","title":"Videó: a koalabébi első eukaliptuszreggelije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna a rakétát, ha az nem téveszt célt. ","shortLead":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna...","id":"20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af2c8c5-7770-45ea-b568-5eb3c7fe32c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","timestamp":"2020. július. 05. 15:44","title":"Bagdadban ismét rakétát lőttek az amerikai követség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","shortLead":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","id":"20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb3adb5-73ef-43df-84e1-48d09db51df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","timestamp":"2020. július. 03. 18:19","title":"Putyin aláírta az elnöki rendeletet, már nincs akadálya, hogy 2036-ig álljon Oroszország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]