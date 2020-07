Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","shortLead":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","id":"20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520c5370-4cfa-4203-9662-afed0fa7bbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. július. 14. 07:35","title":"Iskolai tananyag lesz Magyarországon a járványtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos képviselő zsidózott a beszéd közben. Az ellenzéki párt képvselője azt állítja, csak Deutsch púderes orrára tett megjegyzést.","shortLead":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos...","id":"20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0dc110-6508-46ff-9a1f-c8c089e85eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","timestamp":"2020. július. 14. 17:22","title":"A Fidesz zsidózással vádol egy jobbikost, a képviselő szerint csak púderes orrot emlegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra hivatkozva arra kérik a munkavállalókat: szedjék le a telefonjukról a kínai ByteDance alkalmazását.","shortLead":"Az amerikai Wells Fargo szóvivője megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint adatvédelmi problémákra...","id":"20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d07392-daa4-4424-8e13-cd3da97d73be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_tiktok_wells_fargo_bytedance_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 13. 12:13","title":"Törölteti a dolgozók telefonjáról a TikTokot a világ egyik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal zuhant. Mégis úgy tűnik, hogy a legmélyebb ponton már túl voltunk ekkor.","shortLead":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal...","id":"20200714_ksh_ipar_auto_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4a44-67f7-40c3-8e2b-53403baf8960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_ksh_ipar_auto_valsag","timestamp":"2020. július. 14. 10:23","title":"Hiába az újranyitás, a járműgyártás húzta mélybe a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes tisztában lenni.","shortLead":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes...","id":"20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c87f-ffb2-44e5-adac-f7737e80857b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","timestamp":"2020. július. 14. 12:01","title":"Elveheti a kormány a privát nyugdíjmegtakarításokat? És mi van, ha csődbe megy a nyugdíjkassza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","id":"20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c2e62-afe5-4eee-8bf1-b10e6430a57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","timestamp":"2020. július. 14. 08:33","title":"Oroszország és Kína közös bázist építene a Holdon, hogy onnan repüljenek más bolygókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]