Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","shortLead":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","id":"20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ac86c-befd-4741-8bd8-dfee7f991d54","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","timestamp":"2020. július. 16. 10:15","title":"A gyógyszertárak felében okoz problémát a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7dbb80-6873-415d-b9d1-cafceada6759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szülők és a tantestület azt szeretné, hogy az iskola korábbi igazgatóhelyettesét nevezzék ki a posztra. A minisztérium azonban másképp döntött.","shortLead":"A szülők és a tantestület azt szeretné, hogy az iskola korábbi igazgatóhelyettesét nevezzék ki a posztra...","id":"20200714_tuntetes_kinevezes_emmi_diosgyori_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7dbb80-6873-415d-b9d1-cafceada6759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761d2eb7-1951-42bb-8983-acbd6eed862d","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_tuntetes_kinevezes_emmi_diosgyori_gimnazium","timestamp":"2020. július. 14. 20:53","title":"Tüntettek Diósgyőrben a gimnázium új igazgatója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt azzal vádolják, hogy fiatalkorú lányokat szervezett be Epsteinnek és barátainak. A nő őrizetben marad.","shortLead":"Ghislaine Maxwellt azzal vádolják, hogy fiatalkorú lányokat szervezett be Epsteinnek és barátainak. A nő őrizetben...","id":"20200715_Epstein_volt_baratnoje_Ghislaine_Maxwell_artatlannak_vallotta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe7b4b9-ba04-4616-be63-96cd134c9948","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Epstein_volt_baratnoje_Ghislaine_Maxwell_artatlannak_vallotta_magat","timestamp":"2020. július. 15. 12:00","title":"Ártatlannak vallotta magát Epstein volt barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra megváltozni. De mindig lehetünk egy kicsit jobbak, egy kicsit figyelmesebbek, egy kicsit aktívabbak, ha lépésről lépésre, apránként, kitartással, a hibáinkból tanulva haladunk.","shortLead":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra...","id":"20200716_Tippek_ujrakezdeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42671914-0f58-45a8-95ea-e6aa7c6205c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200716_Tippek_ujrakezdeshez","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Tippek újrakezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]