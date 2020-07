Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","shortLead":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","id":"20200719_siofok_razzia_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d9125-f947-4a8a-a6c2-a8cf020508ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_siofok_razzia_rendorok","timestamp":"2020. július. 19. 21:10","title":"Óriási razzia volt Siófokon, közel ezer embert igazoltattak szombat éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak, miután rosszul kezelték a fertőzést, függetlenül attól, hogy Trump és Bolsonaro e tekintetben tényleg teljesen kétbalkezesnek bizonyult. 