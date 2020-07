Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Nem csökken az új fertőzöttek száma Horvátországban, Szlovéniában viszont összesen csak 6 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06377105-d1d4-49f9-bde1-ce589969545e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Horvatorszagban_92_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. július. 19. 17:16","title":"Horvátországban 92 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire lehetett. ","shortLead":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire...","id":"20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab085f7-805a-4187-88cc-e78b9ce16f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 19. 17:34","title":"Igenis voltak nézők az F1-es Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre ez a különutas svéd koronavírus-modell eredménye. Ez elsőre akár teljes bukásnak is tűnhet, de ha a számok mögé nézünk, már egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Miközben az ország nyitva maradt, a halálozások és a súlyos esetek száma folyamatosan csökken, sőt a legújabb adatok szerint Stockholmban a nyájimmunitás sincs már messze. ","shortLead":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre...","id":"20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc95794-dab8-474b-8e12-7b8a49fccb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Most akkor megbukott a svéd koronavírus-modell, vagy nekik volt igazuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újra szükségessé váló óvintézkedések részleteiről várhatóan hétfőn dönt az osztrák kormány. A hatóságok eközben többek között koronavírus-érzékelő kutyák kiképzésével állnák útját a járvány terjedésének.","shortLead":"Az újra szükségessé váló óvintézkedések részleteiről várhatóan hétfőn dönt az osztrák kormány. A hatóságok eközben...","id":"20200719_ismet_kotelezove_teszik_a_maszkot_ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d26a2c-ea1c-4afd-8568-817dfbb1383c","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_ismet_kotelezove_teszik_a_maszkot_ausztriaban","timestamp":"2020. július. 19. 17:25","title":"Újra kötelező lesz a maszk Ausztriában, Kurz szerint még ez is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","shortLead":"Újra elérheti a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet.","id":"20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dfbc69e-023e-48b4-8b42-a641d5ba0b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f270e59-42f3-4f0a-bd07-2483f810d3eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_idojaras_elorejelzes_meleg_zivatar","timestamp":"2020. július. 20. 05:12","title":"Visszalopakodik a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk, a német világbajnok állapotáról is mondott néhány szót.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, aki első sorban a Hungaroring jövőbeni szerződése miatt tartózkodik nálunk...","id":"20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdda42-08df-440d-b27b-1a09ae5baebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52906f-b5cb-472f-98ea-ee75148a44a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Schumacher_allapotarol_is_beszelt_Budapesten_Jean_Todt","timestamp":"2020. július. 19. 09:35","title":"Schumacher állapotáról is beszélt Budapesten Jean Todt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik, hogy májusban még nem volt az igazi az újranyitás, csak júniusban kezdhetett el javulni a helyzet.","shortLead":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik...","id":"20200720_bolt_dolgozo_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4413c582-964b-49c0-bae1-0b3aa107bbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_bolt_dolgozo_munka","timestamp":"2020. július. 20. 12:27","title":"40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]