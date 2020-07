Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak, egy sertéshús-feldolgozóban pedig eddig 93-at.","shortLead":"Két üzemben is járvány van. Egy csirkefeldolgozó alkalmazottai között 59 fertőzöttet találtak...","id":"20200720_koronavirus_romania_husuzem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8833b9-4ab1-46b2-abfb-dd44c0185ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_koronavirus_romania_husuzem","timestamp":"2020. július. 20. 17:42","title":"Százötvennél is több húsipari munkás kapta el a koronavírust Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának. Az Egyesült Államok egyben hasonló lépésre bátorítja más országokat is.","shortLead":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának...","id":"20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f1007-ce83-4368-89ad-a3a78c85b589","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","timestamp":"2020. július. 20. 21:08","title":"Kadirov egy évtizede tapossa az emberi jogokat Washington szerint, ezért nem kap többé vízumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877420-43e4-4fa0-b5fd-e7d0ad4bce49","keywords":null,"link":"/360/20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 21. 07:42","title":"Radar360: Működik a brit vakcina, megállapodás Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","shortLead":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","id":"20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9f55-de6b-433a-9203-af31ddc067f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","timestamp":"2020. július. 20. 12:37","title":"Szemétszoborral hívja fel a figyelmet a műanyaghulladék újrahasznosítására a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele az utakon.","shortLead":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele...","id":"20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d944f936-db38-4737-92cc-56b99d1ea6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","timestamp":"2020. július. 21. 09:31","title":"Hatszögek uralják a Lamborghini limitált szériás új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott VPN-szolgáltató felhasználóinak adatait tartalmazta.","shortLead":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott...","id":"20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176dc198-74e8-4099-b185-4b521982e3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","timestamp":"2020. július. 20. 13:03","title":"Titkos felhasználói adatok szivárogtak ki Hongkongban, 18 napig voltak elérhetők a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","shortLead":"Pénteken lesz Bogdán László temetése, csütörtökön este pedig virrasztást tartanak a házánál.","id":"20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a33a62-2dcf-46b2-889b-20f20d57dff5","keywords":null,"link":"/elet/20200721_virrasztas_Cserdi_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. július. 21. 09:24","title":"Csütörtök este virrasztás lesz Bogdán Lászlóért Cserdiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]