[{"available":true,"c_guid":"c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","shortLead":"2019-ben az államtól négyszer annyi támogatást kapott az egyház egy diák után, mint egy állami iskola. ","id":"20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65885b4-d84b-4bd9-9654-53159723a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fb5a9b-7f6e-430e-82f4-781231940ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egyhazi_fenntartasu_intezmeny_gazdalkodas_allam","timestamp":"2020. július. 28. 08:12","title":"Megduplázódott az egyházi fenntartású tanintézmények száma az Orbán-kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok most dörzsölhetik a markukat, titokban ugyanis ennél többet „rejtett el” a gyártó a készülékben.","shortLead":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok...","id":"20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6540a364-1c61-4437-8c2a-ca2bc8abc9ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","timestamp":"2020. július. 28. 10:03","title":"Elrejtettek egy titkos módot az Asus ROG Phone 3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon minimalista - szerintük - jövőbe mutató logóra.","shortLead":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon...","id":"20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471dec83-71c4-4d92-9351-a154d3ef3029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","timestamp":"2020. július. 28. 08:30","title":"Hét nagy autómárka is változtatott a logóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol klub tagjaira 14 napos vesztegzár várt volna Angliában. De ettől eltekintenek.","shortLead":"A spanyol klub tagjaira 14 napos vesztegzár várt volna Angliában. De ettől eltekintenek.","id":"20200728_Karanten_Real_Madrid_Anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389e84e4-3b69-44b1-829e-b72d6de2a1db","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Karanten_Real_Madrid_Anglia","timestamp":"2020. július. 28. 08:53","title":"Megúszták a karantént a Real Madrid játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem csak a tudósoknak jut komoly szerep, hanem a legmodernebb informatikai fejlesztéseknek is – köztük a szuperszámítógépeknek, amelyek rendkívül nagy memóriájukkal és számítási kapacitásukkal veszik fel a harcot a világjárvánnyal. ","shortLead":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem...","id":"lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb6655-78df-45e4-89cc-462cf1d29b24","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","timestamp":"2020. július. 28. 17:30","title":"Eljön az a világ, amikor az embereknek soha nem kell orvoshoz járniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni értük.","shortLead":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni...","id":"20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7b7ed2-4eff-413c-85c7-3b40da012813","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 27. 17:43","title":"Tudósnők vitorlázzák körbe a Földet, hogy a műanyagszennyezést kutassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol az együttes. ","shortLead":"Gyászol az együttes. ","id":"20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087d1a9-4742-4f02-90cd-e09c2470e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","timestamp":"2020. július. 28. 10:39","title":"Meghalt Bíró Ádám, a Kozmix gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]