[{"available":true,"c_guid":"cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","shortLead":"Rendőrségi ügy lett a jelenetből, miután az egyik autó karambolozott a körfogalom kijáratánál.","id":"20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf636ccb-7424-4c6e-9e06-029bb4caff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f0597e-fc60-4003-b14b-ad85b7a934ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_A_gyori_polgarmester_is_kiposztolta_a_korforgalomban_balesetezo_drifteloket","timestamp":"2020. július. 13. 10:36","title":"A győri polgármester is kiposztolta a körforgalomban balesetet okozó driftelők videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10d269-2f04-46d7-a63e-7d2941f72e30","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","timestamp":"2020. július. 13. 09:10","title":"13 új fertőzött Magyarországon, nincs újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7dbb80-6873-415d-b9d1-cafceada6759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szülők és a tantestület azt szeretné, hogy az iskola korábbi igazgatóhelyettesét nevezzék ki a posztra. A minisztérium azonban másképp döntött.","shortLead":"A szülők és a tantestület azt szeretné, hogy az iskola korábbi igazgatóhelyettesét nevezzék ki a posztra...","id":"20200714_tuntetes_kinevezes_emmi_diosgyori_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef7dbb80-6873-415d-b9d1-cafceada6759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761d2eb7-1951-42bb-8983-acbd6eed862d","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_tuntetes_kinevezes_emmi_diosgyori_gimnazium","timestamp":"2020. július. 14. 20:53","title":"Tüntettek Diósgyőrben a gimnázium új igazgatója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv felhasználásával – ahhoz adunk tippeket, hogy a gyakran használt tojást hogyan használhatjuk fel teljes egészében.","shortLead":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv...","id":"20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8142d1-c18b-413a-b985-29dacedef91a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","timestamp":"2020. július. 13. 12:28","title":"Hulladékmentes konyha: tippek a maradék tojás felhasználására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon fájdalmas lesz a világ szegényeinek.","shortLead":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon...","id":"20200713_ehezes_ensz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5c324-b44d-4ea0-ada1-28adfcfe2f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_ehezes_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 17:18","title":"ENSZ: akár 800 millió éhező is lehet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","shortLead":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","id":"20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be42240e-c7ec-4d08-88a7-22948eabdca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","timestamp":"2020. július. 14. 13:11","title":"A Magyar Közút minden negyedik munkatársát érte már fizikai bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","shortLead":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","id":"20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df4d45-46e9-412c-b155-38f0b7c9399d","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","timestamp":"2020. július. 14. 12:37","title":"Hooligans: Kérünk minden döntéshozót, hogy ne alkalmazzanak tovább kettős mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","shortLead":"Ez már a sokadik eset a térségben. Kerozin ömlött ki, ezúttal kétszer annyi, mint egy hónappal korábban. A kár óriási.","id":"20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a3f0c-3f20-474e-a987-3ca74206f45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72321b4-b74a-4681-a286-196636926f57","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Norilszk_uezmanyag_olaj_kornyezetszennyezes_kerozin","timestamp":"2020. július. 13. 09:47","title":"Újból rengeteg üzemanyag ömlött ki Norilszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]