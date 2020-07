Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","shortLead":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","id":"20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196741-b574-4b54-b933-231dee3cbb84","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","timestamp":"2020. július. 29. 18:17","title":"20 millió forintos bírságot kapott a DIGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is szabályoznák.\r

\r

","shortLead":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is...","id":"20200729_koronavirus_fertozes_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e062776-2efa-4801-8d99-d4be1176304f","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_fertozes_romania","timestamp":"2020. július. 29. 12:29","title":"Meredeken emelkedik a fertőzöttek száma Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","id":"20200730_lugos_orvos_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930935ce-9bf2-4e46-8d81-0770fed0a148","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_lugos_orvos_kuria","timestamp":"2020. július. 30. 12:35","title":"A lúgos orvos ügye: a Kúria szerint nem sérült a védelem joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Perrance Shiri tárcavezető 65 éves volt.","shortLead":"Perrance Shiri tárcavezető 65 éves volt.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_zimbabwe_agrarminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05484a58-d776-40c2-8490-ddbd8070d34d","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_fertozes_zimbabwe_agrarminiszter","timestamp":"2020. július. 31. 07:15","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a zimbabwei agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része – állapították meg a kutatók egy több évtizeden át az Egyesült Államokban őrzött kőminta alapján.","shortLead":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része –...","id":"20200730_stonehenge_kotombok_eredete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d83caf-e9c0-43ef-b5c3-b86e9a2c14e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_stonehenge_kotombok_eredete","timestamp":"2020. július. 30. 14:43","title":"Megfejtették a rejtélyt, hogy honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz, hogy az akkumulátor kapacitása 20 százalékkal csökkenjen. Egy friss mérés azonban ennél sokkal rosszabb eredményre jutott.","shortLead":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz...","id":"20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f835ab-3ef9-4348-9a6b-d2846a2b58df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2020. július. 30. 18:03","title":"Kipróbálták az Oppo 125W-os gyorstöltőjét, és nagy csalódás volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","shortLead":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","id":"20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1251a608-eedc-43f4-97c5-156557a85789","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","timestamp":"2020. július. 29. 13:21","title":"Szemrevaló lett a szolidan sportosított új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","shortLead":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","id":"20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d476db9-fe4d-45e1-9fb4-1b8618b2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","timestamp":"2020. július. 30. 18:47","title":"Ironmanek segítenek Nagyatádnak az árvíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]