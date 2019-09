Ha feltűnik az utakon egy X5-ös BMW, akkor a hazai autósok jelentős része úgy érzi, hogy jobb azonnal vigyázba állnia, tisztelegnie és előzékenyen elengednie a méretes bajor divatterepjárót. Az Egyesült Államokban viszont nagyon más a helyzet, ott ugyanis kis túlzással élve Matchbox kategóriás kompakt SUV-nak számít az egészen a közelmúltig legnagyobbnak nevezett BMW divatterepjáró. Éppen ezért, vagyis a hatalmas felvevőpiacot jelentő USA, és persze Kína miatt szinte már égető szüksége volt a márkának egy nagyobb modellre.

Vagyis az X7-esre, ami csak európai szemmel nézve számít óriásnak, a tengerentúlon még mindig csak középkategóriás romboló.

© László Ferenc

Milyen nagy?

Az autó elejétől a végéig kihúzott mérőszalag 5,15 métert mutat, vagyis 23 centiméterrel többet, mint az X5 esetében. Városi lavírozáskor és parkoláskor mindez komoly kihívások elé állítja a sofőrt, bár megjegyzendő, hogy a nemrégiben generációváltáson átesett Mercedes GLS még az X7-esnél is hosszabb 6 centiméterrel.

A 2 méter széles és 1,8 méter magas bajor csúcs-SUV-t már messziről könnyű felismerni, és nemcsak a méretei miatt. Hanem többek közt vékonyra húzott lézerfényszórói, illetve gigantikus hűtőrácsa miatt is. A vesék konkrétan 36 centiméter magasak és 87 centiméter szélesek, vagyis tényleg óriásiak. A szépség megítélése szubjektív dolog, az viszont tény, hogy a méretes hűtőrács semmihez sem hasonló "road presence"-t kölcsönöz az X7-esnek, és élőben talán nem olyan sokkoló, mint a fotókon.

© László Ferenc

A 22 colos kerekek csak közelről tűnnek hatalmasnak, ha hátrébb lépünk, akkor tulajdonképpen elvesznek a jókora kerékjárati ívekben és tökéletesen passzolnak a sportosan elegáns összképbe. Az oldalnézetet a csak minimálisan emelkedő, szinte vízszintes vonalak uralják, hátul pedig szélesre húzott és díszcsíkkal összekötött lámpákra, valamint sportos kipufogóvégekre lehetünk figyelmesek.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a tesztautó egy szinte minden földi jóval felvértezett M50d, vagyis egy alapáras X7-es sem kívül, sem belül nem fog ilyen jól mutatni. Az persze más kérdés, hogy vajon hány fapados kivitelű X7-essel találkozunk majd az utakon.

© László Ferenc

Szálljunk be

Még divatterepjárós mércével is igen magasra kell fellépnünk és helyet foglalnunk az X7-esben, melynek utasteréből minden irányban jó rálátásunk nyílik a külvilágra. A tér szó szerint gigantikus, olyannyira, hogy a leghátul helyet foglalók szavát néha még akkor is nehezen lehet hallani elöl, ha az utastérben a remek hangszigetelés miatt amúgy síri csend uralkodik.

Korábban már dicsértük az alapáras Harman Kardon hifit, most pedig az 1,54 millió forintos felárú Bowers & Wilkins rendszert is megismertük. A 20 hangszóró alaposan kitesz magáért és olyan hangminőséget, illetve hangerőt kapunk, amit szinte semmilyen más autótól. Hiába, a nagy légtér a hifi hangzására is jó hatást gyakorol. A hangszórók változtatható színű megvilágítása enyhén bazári, de az utastér hangulatvilágítása kiváló.

© László Ferenc

Az X7-es alapáron hétüléses, 223 ezer forint kifizetését követően pedig olyan hatszemélyes kivitelű, mint tesztautónk. Vagyis nemcsak az első-, hanem a második sorban is két teljes értékű szuperkényelmes fotel fogad. A csomagtér padlójába lehajtható üléseken ezúttal kivételesen nemcsak gyermekek, hanem akár felnőttek is egész jól elférnek, még ha nem is olyan kényelmesen, mint előrébb.



Ehhez képest az X5-ösbe rendelhető két extra ülés tulajdonképpen csak jelzésértékű. A klíma ötzónás, vagyis a leghátul ülők is külön állíthatják a hőmérsékletet, ráadásul nemcsak előre, hanem ide hátulra is került egy elektromos redőnnyel elsötétíthető kis üvegtető.

A luxus tombol az utastérben, minden ülést finom kis elektromotorok állítanak, a felhasznált anyagok minősége messze átlag feletti. Kritika egyedül talán a riválisokénál jóval gyengébb masszírozó funkciót, illetve a vártnál hangosabb ülésszellőztetést illeti. First world problem a javából.

A legfrissebb trendeknek megfelelően a kormány mögött és a műszerfal közepén is egy-egy 12,3 colos kijelzőt találunk. Mindkét panel kiváló felbontású és a jobb oldali természetesen érintésérzékeny. A vezeték nélküli telefontöltő és az Apple CarPlay-támogatás jó szolgálatot tesz, az Android Auto hiányáért viszont jár egy kövér fekete pont.

A 3,1 méteres tengelytávolság érzékeltetéséhez elég talán csak annyit leírnunk, hogy egy Smart ForTwo teljes hossza alig 2,7 méter. Ráadásul a helykínálat nemcsak az utas-, hanem a csomagtérben is remek. Legrosszabb esetben, tehát 6-7 üléses konfiguráció mellett is minimum 326 liternyi pakkot vihetünk magunkkal, és az ülések döntögetésével egészen 750 literre, illetve akár 2 köbméter fölé növelhető a tér.

© László Ferenc

© László Ferenc

Dízelmozdony

A motorháztető alatti térben szinte elvészni látszik a 3 literes dízelmotor, ami a BMW legmodernebb és legnagyobb teljesítményű gázolajos fejlesztése. Az 5-ösből, a 7-esből és az X5-ösből is ismert hathengeres csúcsdízel 4, azaz négy turbót vonultat fel, így nem meglepő, hogy a teljesítménye kereken 400 lóerő, ráadásul ehhez 760 Nm-es nyomaték társul.

A Start-gomb lenyomását hirtelen felpörgő motorhang kíséri, ami kicsit mesterkélt, csakúgy, mint a Sport mód bekapcsolását követően a hangszórókból érkező hanghatás. Ezekre egyáltalán nem lenne szükség, mert az M50d motorja rendkívül szépen, hamisítatlan hathengeres hang mellett jár, sem alapjáraton, sem padlógázra nem jut eszünkbe, hogy benzin helyett gázolaj hajtja a nagyvasat.

© László Ferenc

2,5 tonna ide, vagy oda, a 0-100-as sprint alig 5,4 másodperc alatt megvan (X5 M50d: 5,2 másodperc), az előzések szempillantás alatt letudhatók, a végsebességet pedig 250 km/h-ra korlátozza az elektronika. A nyolcfokozatú automataváltós X7-essel igen dinamikusan lehet menni, de a száguldás nem az igazi énje, "személyében" sokkal inkább egy kényelmes utazóautóhoz van szerencsénk.

A tank 80 literes, a tesztfogyasztás 9,6 literre jött ki, ami ugyan 1,5 literrel magasabb a hasonló motorral szerelt 750d értékénél, de a tömeg és méret ismeretében tulajdonképpen barátinak nevezhető.

© László Ferenc

A 265 lovas 30d kicsit talán gyenge az X7-eshez, a 340 lóerős 40i már jól mozgatja a kasztnit, de iszákos, mint ahogy az 530 lovas M50i is gyakori vendég lesz a kutakon. Meglátásunk szerint az 50d az a motor, ami a legjobban harmonizál az X7 karakterével, még akkor is, ha ebben a kategóriában a fogyasztás például egyesek számára már teljesen elhanyagolható tényező. Hibrid változat egyelőre nincs.

A vaskos M-kormány remek fogású és jól eltalált áttételezésű, illetve alapáron jár a légrugós adaptív futómű. Utóbbi magassága nemcsak a középkonzolról, hanem akár a kijelzős okoskulcsról is állítható: az alap beállításhoz képest 4 centimétert lehet emelni, illetve 2 centimétert süllyeszteni a karosszériát.

642 ezer forintba kerül a négyféle üzemmódot támogató offroad csomag, ezenkívül szólnunk kell még a 422 ezer forintos összkerék-kormányzásról, a 172 ezer forintos M sportkipufogóról, a 405 ezres e-vonóhorogról, illetve a 709 ezres éjjellátóról.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : hatalmas utas- és csomagtér, valódi 6-7 személyes divatterepjáró, hamisítatlan luxus életérzés, erős és keveset fogyasztó dízelmotor, korrekt ár. –: városba nem éppen ideális, nagy tömeg, gyenge masszázs funkció, hangos üléshűtés, nincs Android Auto, egyelőre nincs hibrid változat.

Bár európai szemmel nézve elsőre nehezen értelmezhető egy ekkora batár, azt kell mondjuk, hogy nemcsak az amerikai és kínai piacokon van értelme az X7-esnek. 6-7 személy kevés ennyire trendi autóban tud ilyen kényelemben és ilyen dinamika mellett utazni. Ráadásul az X7-es árát is sikerült jól belőni.

Hazánkban legolcsóbban 25 millió forint ellenében lehet X7-esünk, konkrétan egy 265 lóerős 30d. Ez ugyan 5 millió forintos felárat jelent a kisebb X5-öshöz képest, de ha azt vesszük, hogy a 730Ld xDrive 30,8 millió forinttól indul, akkor mindjárt szimpatikusabb a történet. És akkor az adott esetben igénybe vehető 2,5 millió forintos állami támogatásról még nem is beszéltünk.

A 750Ld xDrive 38,4 millió forinttól startol, ezzel szemben a hasonló hajtásláncú X7 M50d már 33,2 millió forinttól hazavezethető. Más kérdés, hogy a jól felszerelt tesztautó árcéduláján 43,8 millió forintos összeg olvasható, de természetesen a 7-es esetében is alaposan megkérik az extrák árát.

Mivel az Audi Q7 eggyel kisebb méretű, az európai gyártók kínálatában egyetlen igazi riválisa van a BMW X7-nek. A picit még nagyobb Mercedes GLS, melynek 330 lóerős 400d változata hazánkban 29,5 millió forintos alapárral bír.

© László Ferenc

