Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","shortLead":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","id":"20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c07dc-665d-4822-ae4a-c56cc81829c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:13","title":"Donald Trump szerint ő virágoztatta fel a NASA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég középpontjába.","shortLead":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég...","id":"20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897df426-eb40-4d2e-99d9-7468d5c32f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:03","title":"Ráfekszik a Microsoft a Windowsra, a legjobbat akarják kihozni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt Balatonőszöd is, Kötcse is, de Tihanyban minden kisimult.\r

\r

","shortLead":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt...","id":"20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e7428-65e1-4876-89a7-7bb991024b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:30","title":"Tihanyig ment Gyurcsány és Fekete-Győr kibékülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Slawomir Sierakowski","category":"360","description":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény, a lengyel Politikai Kritika mozgalom vezetőjétől.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény...","id":"20200807_Europa_megmenti_populistait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2627e-4256-4861-aaf0-50b8a7ce8b2b","keywords":null,"link":"/360/20200807_Europa_megmenti_populistait","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:00","title":"Sławomir Sierakowski: Európa megmenti populistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt a nosztalgikus megoldást modernizálná. ","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009c7d31-c4be-4cfe-a733-be2d32c7f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobboldali influenszer gyógyszerfüggőségét kezelték egy szerbiai kórházban, lánya szerint ekkor fertőződött meg.","shortLead":"A jobboldali influenszer gyógyszerfüggőségét kezelték egy szerbiai kórházban, lánya szerint ekkor fertőződött meg.","id":"20200807_jordan_peterson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=009c7d31-c4be-4cfe-a733-be2d32c7f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf856ff6-9dfb-43f2-a735-cf7d61a81e21","keywords":null,"link":"/elet/20200807_jordan_peterson_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:38","title":"Jordan Peterson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról, amin D. Csaba elmondja hogyan ölte meg áldozatát.","shortLead":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról...","id":"20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8271dc-90ec-46f2-8def-f088edd61085","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:19","title":"Videó: D. Csaba a gyilkosság helyszínen mutatta meg, hogyan ölte meg a gödöllői vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]