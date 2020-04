Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","shortLead":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","id":"20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4abcc30-9882-4b5e-8bc1-0320c39be35c","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","timestamp":"2020. április. 18. 10:05","title":"Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","id":"20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b8e9ad-131b-4798-906d-c607162518e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","timestamp":"2020. április. 18. 20:03","title":"Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehetett tudni, hogy nemcsak a borsodnádasdi idősek otthonában vannak a településen fertőzöttek. Most az is kiderült, hogy eddig hány embernek lett pozitív a tesztje az intézményen kívül is. ","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy nemcsak a borsodnádasdi idősek otthonában vannak a településen fertőzöttek. Most az is...","id":"20200418_Kiderult_hogy_hany_fertozott_van_Borsodnadasdon_es_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42af04bf-b7ff-4bbe-8662-ed7613855f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Kiderult_hogy_hany_fertozott_van_Borsodnadasdon_es_kornyeken","timestamp":"2020. április. 18. 15:20","title":"Kiderült, hogy hány fertőzött van Borsodnádasdon és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","shortLead":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","id":"20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b7f70-5d2b-49d8-8cfa-9fd430e2dcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:45","title":"Pécs letesztelte az önkormányzati fenntartású idősotthonok lakóit és dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kameracsapdás felvételen két medvebocs is látható. A Bükki Nemzeti Park szerint is lehet medve Pásztó környékén. ","shortLead":"Egy kameracsapdás felvételen két medvebocs is látható. A Bükki Nemzeti Park szerint is lehet medve Pásztó környékén. ","id":"20200418_Medve_koszalhat_a_bocsaival_a_Matraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed3b243-f4a5-4b1d-9493-59ab458fc77a","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Medve_koszalhat_a_bocsaival_a_Matraban","timestamp":"2020. április. 18. 10:55","title":"Medve kószálhat a bocsaival a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb8aa9d-6dfe-4f56-aba5-16fb47237254","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar? című, közérthető nyelvészeti könyve szórakoztató szellemi élmény. ","shortLead":"Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar? című, közérthető nyelvészeti könyve szórakoztató szellemi élmény. ","id":"202016_konyv__a_domper_oje_nadasdy_adam_milyen_nyelv_amagyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb8aa9d-6dfe-4f56-aba5-16fb47237254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39926a29-725d-47c0-8643-04496bd3d176","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__a_domper_oje_nadasdy_adam_milyen_nyelv_amagyar","timestamp":"2020. április. 18. 17:15","title":"\"A nyelvi ösztön a legjobban a nemi ösztönhöz hasonlít\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A napi szűrések számát 100 ezerre akarják emelni.","shortLead":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma...","id":"20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429f4dc-3d91-4b33-91ad-6e8c8956a673","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 19. 18:01","title":"Jelentősen csökkent a napi halálozási szám Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát a hajózás nemzetközi szabályaihoz - közölte hírportálján az Iráni Forradalmi Gárda.","shortLead":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát...","id":"20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55578ce-b727-406b-9acd-f08af220ebac","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Újra éleződik a feszültség a Perzsa-öbölben, Irán a hajózás szabályaira figyelmeztette az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]