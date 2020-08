Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a3c02-660a-42d1-83ff-8131f6aa8317","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:15","title":"Videó is van arról, ahogy Orbán a saját lábukon álló lányairól beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","shortLead":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","id":"20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e57aa9-e5b3-47a8-9429-64039db7b34c","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:56","title":"Az elevenen felfalt bogarak képesek kijutni az őket lenyelő békákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","id":"20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebe4086-957b-4b97-b7a3-b5732ae3f276","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:56","title":"A lengyel busz egyik utasa halt meg a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása, ám a kedvező folyamatok inkább a vidéki városokat jellemzik. Budapesten addig nem lesz látványos a javulás, amíg vissza nem térnek a külföldi turisták. ","shortLead":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása...","id":"202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693a4f0-3808-4dda-8796-5323c745af12","keywords":null,"link":"/360/202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:00","title":"Éledezik a hazai idegenforgalom, de külföldi turisták nélkül csak félig teli a pohár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]