[{"available":true,"c_guid":"541c5d77-41ce-4fa6-b3d5-1532288da28c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak itthon lett „kampec” a turizmusnak: nincs jele a külföldi nyaralóhelyeken a nyár második felére remélt feltámadásnak.","shortLead":"Nem csak itthon lett „kampec” a turizmusnak: nincs jele a külföldi nyaralóhelyeken a nyár második felére remélt...","id":"20200809_Osszeomlott_a_turizmus_kulfoldon_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541c5d77-41ce-4fa6-b3d5-1532288da28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df492ca1-f186-4003-9e1f-6157d92aa468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Osszeomlott_a_turizmus_kulfoldon_is","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:05","title":"Összeomlott a turizmus a magyarok kedvenc üdülőhelyein is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","shortLead":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","id":"20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc5642c-32c4-4e7d-932d-8365b18bc41e","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:33","title":"Lángosért állt sorba, betörték az NB1-es kézilabda edző orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e0f245-4bb7-414a-8f09-b2ddeda80ce1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar festészet „élő klasszikusa”, Konok Tamás ezúttal közös kiállításon szerepel egy XIX. századi festőművésszel, egy, a XX. század első felében aktív építésszel és a második világháború magyar vonatkozású történéseit, majd a háború utáni élet újraindulását dokumentáló egyik fotográfussal. ","shortLead":"A magyar festészet „élő klasszikusa”, Konok Tamás ezúttal közös kiállításon szerepel egy XIX. századi festőművésszel...","id":"202032_tarlat__metszespontok_sandykonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e0f245-4bb7-414a-8f09-b2ddeda80ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b910fd2b-7b32-4aee-a3d5-abcd4bbffbc4","keywords":null,"link":"/360/202032_tarlat__metszespontok_sandykonok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:00","title":"Családtörténeti utazás a Műcsarnokban, különböző művészeti ágak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","shortLead":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","id":"20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd46de-3906-4bf8-b2af-0960c0b97adf","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:16","title":"Kigyulladt egy pirotechnikai eszközökkel teli raktár Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]