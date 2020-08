Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa676b7e-2fe6-46d9-b171-ba21ec9ddb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:28","title":"45-tel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és meghalt két beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai televíziózás történetében, de nemzetközi szinten is ritkaságnak számít.



","shortLead":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai...","id":"20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4febbd69-472b-4dbd-ae1c-130536c4745f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:18","title":"Történelmet írt a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","shortLead":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","id":"20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b6828-968d-4b2f-a882-fa963eb3cf14","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:50","title":"Vidnyánszky az SZFE diákjainak: Szakmainak nevezett érvekkel manipulálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","shortLead":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","id":"20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727f107-5680-4233-b726-1783ae6bd205","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:33","title":"Kamala Harris lesz Joe Biden alelnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","shortLead":"Megpróbálták összetörni az egyik operatőr kameráját.","id":"20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089f796b-63f3-4d5f-9d99-772deac6dd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36bdef4-d398-4945-b4d3-09a6b240f7f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Feherorosz_elnokvalasztas_Ratamadtak_a_BBC_orosz_nyelvu_szolgalatanak_ujsagiroira_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:17","title":"Fehérorosz elnökválasztás: Rátámadtak a BBC orosz nyelvű szolgálatának újságíróira Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba kerülhetnek, és ennek megfelelően meglehetősen sokba kerülnek. Most viszont úgy hírlik, hogy az idei chipkészletnek lesz olcsóbb változata is.","shortLead":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba...","id":"20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5aa897-46ee-4eb6-bcd4-8c705a2c4e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:03","title":"Olcsóbb változat is jöhet idén a szuperchipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]