[{"available":true,"c_guid":"8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális tanácsadó kézikönyv a HVG ajánlójában.","shortLead":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális...","id":"20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3f9bc-606d-4713-9060-42811d8770cb","keywords":null,"link":"/360/20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:15","title":"Mit tanult a fiatal Orbán a lengyel ellenzéktől? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző a közös jelöltekről és együttműködésről szóló bejelentést értékelte, és azt latolgatta, mivel fog ez járni.","shortLead":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző...","id":"20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735890a2-f376-4ccc-9495-e27ffcc3facb","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:16","title":"Lakner az ellenzéki összefogásról: komoly vizsga lesz a közös jelöltek kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Lilla írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac48c-088c-4090-9832-0214bf2ebc01","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:15","title":"Együtt kell élnem önmagammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee76d74-4c46-4f98-b823-559a90b41ec5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus miatt feltűnőbbé váltak a tudományos publikálás zökkenői, de szépen működik a tudomány önellenőrzése is.","shortLead":"A koronavírus miatt feltűnőbbé váltak a tudományos publikálás zökkenői, de szépen működik a tudomány önellenőrzése is.","id":"202033__tudomanyos_folyoiratok_ketsegei__ellenor_blogok__ragadozo_lapok__kutya_egy_szerkeszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee76d74-4c46-4f98-b823-559a90b41ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6c55f0-f450-461a-bb95-e1db7c4bb124","keywords":null,"link":"/360/202033__tudomanyos_folyoiratok_ketsegei__ellenor_blogok__ragadozo_lapok__kutya_egy_szerkeszto","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:15","title":"Hajmeresztő kamu kerül néha a tudományos lapokba, sőt nem is mindegyik tudományos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33973f6-5a2d-4c09-b4e1-b36092b0c8c9","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk minőségi térhatású hangzást a tévénkhez, akkor a többek közt digitális asszisztenst is felvonultató Sonos Arc jó választás lehet. De alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ha a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk minőségi térhatású hangzást a tévénkhez, akkor a többek közt digitális...","id":"20200815_sonos_uj_okos_hangprojektor_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b33973f6-5a2d-4c09-b4e1-b36092b0c8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1966d55b-e84d-45ca-a549-a7d97554bfe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_sonos_uj_okos_hangprojektor_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"Tudja, mi az a hangprojektor? Mi kipróbáltunk egy olyat, ami a szóból is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","shortLead":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","id":"20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9c1f3-093f-4b93-8fc5-a4c845d96a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:05","title":"Két héttel a tanévkezdés előtt több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét sorozatban dönt rekordokat az új betegek száma.","shortLead":"Ismét sorozatban dönt rekordokat az új betegek száma.","id":"20200815_Ukrajna_koronavirus_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d85aff1-3d40-4971-9cd5-03cfede44c3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Ukrajna_koronavirus_betegek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 15. 21:47","title":"Ukrajnában közel 6000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]