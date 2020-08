Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se kattintson gyanús oldalakra – vagy ha ilyen honlapon van, gyorsan tudatosuljon benne. Ehhez hasonló újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe is.","shortLead":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f09b48-5f2d-4ed5-b484-a17a1e218a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:03","title":"Kap egy hasznos újítást a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd0917f-44c6-4cbf-99fa-cb86c2c2ea4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:03","title":"Ez történt: Bill Gates megjósolta, meddig tart ki a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","shortLead":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","shortLead":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","id":"20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419d7b2-bbae-413e-89a6-6768614c26cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:15","title":"Harcjárművek gyártására közös vállalatot alapít a magyar kormány és a német Rheinmetall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","shortLead":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","id":"20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167773-1cd8-45d7-b1fa-878d502f516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:03","title":"Egy sas pusztított el egy kormányzati drónt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság...","id":"20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa003b-3ee8-43e5-9dd8-2f613dc69dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:46","title":"574 millió forintnyi adóra kértek könnyítést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b7089-e1c1-4e8c-ac89-c6e40f09a498","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Pályázz sokat, dolgozz sokat, foglalkoztass annyi közmunkást, amennyit csak tudsz, tedd velük rendbe a falut, legyél megértő a linkekkel is, és ha kell, akár emelt hangon beszélgess el a renitensekkel. Körülbelül ez a receptje annak, hogy valakit roma polgármesterként a cserdi Bogdán Lászlóhoz mérjenek. Kevesen tudják, de Magyarországon 40 roma polgármester dolgozik: meglátogattunk két olyan falut, melyek vezetőit példaként állítják a többiek elé.","shortLead":"Pályázz sokat, dolgozz sokat, foglalkoztass annyi közmunkást, amennyit csak tudsz, tedd velük rendbe a falut, legyél...","id":"20200818_roma_polgarmesterek_selyeb_szendrolad_cserehat_peldakepek_bogdan_laszlo_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50b7089-e1c1-4e8c-ac89-c6e40f09a498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328861f-c602-4eda-9f1b-61a12ceeba68","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_roma_polgarmesterek_selyeb_szendrolad_cserehat_peldakepek_bogdan_laszlo_nyomaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:30","title":"“Lehet cigány, lehet paraszt, aki tenni akar, az tenni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]