[{"available":true,"c_guid":"6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések pedig egyre népszerűbbek. De mi a különbség szakember és szakember között? Hogyan válhat valaki fejlesztővé és hogyan érhet a szakma csúcsára? Melyek azok a speciális szaktudások, amik értékessé tehetnek valakit, mint szakembert? Papp Károllyal, a Docler Holding alapító társtulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések...","id":"20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b74095-5000-47db-8e65-a34c0ad96d22","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. július. 21. 10:30","title":"Karrierváltás csúcsfizetéssel? Mutatjuk, hogyan lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","shortLead":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","id":"20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb821e0-d5f0-4419-a527-475e9759373c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","timestamp":"2020. július. 22. 05:13","title":"Szijjártó: Magyarország a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman utaztak.","shortLead":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman...","id":"20200722_szakadek_mecsek_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcf0c00-ce5a-46e2-888e-ecc7ad1eceef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_szakadek_mecsek_baleset","timestamp":"2020. július. 22. 11:58","title":"Egy fa tartotta meg a szakadékba zuhant autót a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","shortLead":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","id":"20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8104086-a45a-4aca-90e9-7de1b8f7ad6b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","timestamp":"2020. július. 21. 09:46","title":"Elítélték a legismertebb izraeli topmodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg is fizetnék őket ezért.","shortLead":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg...","id":"202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a95c89-f944-43b4-8149-034a0078271e","keywords":null,"link":"/360/202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","timestamp":"2020. július. 21. 12:00","title":"Évi 215 ezret fizethet az ausztrál áramszolgáltató annak, aki töltőn hagyja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","shortLead":"A harmadik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a nyomozati bíró az óbudai rablás ügyében.","id":"20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c792b9-22b9-43d1-bbe8-bc7ae1067b12","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_obuda_rablas_birosag_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 12:59","title":"Az óbudai brutális rablás újabb gyanúsítottját tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszeriparról szóló filmet nézetne meg mindenkivel a lucki túszejtő, az ukrán elnök belement, hogy három túsz elengedéséért cserébe erről olvasson be egy felhívást.","shortLead":"Az élelmiszeriparról szóló filmet nézetne meg mindenkivel a lucki túszejtő, az ukrán elnök belement, hogy három túsz...","id":"20200721_Harom_tuszt_elengedett_az_ukrajnai_tuszejto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6b743a-40a6-43c5-806d-f525eab7259f","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Harom_tuszt_elengedett_az_ukrajnai_tuszejto","timestamp":"2020. július. 21. 20:54","title":"Három túszt elengedett az ukrajnai túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem jelentek meg. ","shortLead":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem...","id":"20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bdfda-234a-4810-aad2-04037c63cdb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","timestamp":"2020. július. 22. 12:15","title":"Megtalálták az első, tengerfenékből eredő metánszivárgást a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]