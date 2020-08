Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5daf-b279-41e8-afb2-14cf95f6ea1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szarvacskákat visel mindkét szemhéján egy kínai háromélű teknős, amelyet vasárnap tettek közszemlére az iZoo japán állatkertben, Sidzuoka kormányzóságban.","shortLead":"Szarvacskákat visel mindkét szemhéján egy kínai háromélű teknős, amelyet vasárnap tettek közszemlére az iZoo japán...","id":"20200812_ritka_kinai_haromelu_teknos_szarvacskak_izoo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26de5daf-b279-41e8-afb2-14cf95f6ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6fdc0-639d-4a61-8c3a-f7b29b296941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_ritka_kinai_haromelu_teknos_szarvacskak_izoo","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:03","title":"Ilyen teknőst még nem láttak a tudósok: szarvak nőttek a szemhéjára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem jön elég nagy sebességgel a víz ahhoz, hogy a haja tökéletes legyen.","shortLead":"Nem jön elég nagy sebességgel a víz ahhoz, hogy a haja tökéletes legyen.","id":"20200813_Donald_Trump_hajmosasi_panaszai_miatt_modosulhatnak_a_szabalyok_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252c78-b475-4877-be07-da4a4cc4b8d5","keywords":null,"link":"/elet/20200813_Donald_Trump_hajmosasi_panaszai_miatt_modosulhatnak_a_szabalyok_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:32","title":"Donald Trump hajmosási panaszai miatt módosulhatnak a szabályok az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","shortLead":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","id":"20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4481eed-c0e9-4cca-905e-8c8f9a388577","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:52","title":"Megvan a legjobban kereső férfi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]