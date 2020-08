Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","shortLead":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","id":"20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5e9a4-e57c-4500-bdde-420b105be4e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:33","title":"Jövőre turnéval térne vissza Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik.","shortLead":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ff8685-42d2-4c46-8221-272bc13334a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:49","title":"Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható...","id":"20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4c1f3-8b7e-4a2b-86fe-95a92a558192","keywords":null,"link":"/360/20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:00","title":"Radar360: Döntöttek a maszkviselésről az iskolákban, EU-s videócsúcs Belaruszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc75d51-3c64-4905-90fb-c472d8478d0d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Nemrégiben a máltai cégek adatbázisába bekerült egy lehetőség, amelynek köszönhetően megtudhatjuk, kik az országban bejegyzett offshore társaságok valódi, végső tulajdonosai. Erre eddig nem volt mód, ezért is számított eddig Málta kiváló offshore-paradicsomnak. A hvg.hu e szolgáltatást igénybe véve megtudta, hogy jelenleg ki áll a rezsiharc farvizén (is) nagyot nyerő Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött: a gyakorta Rogán Antal jobbkezeként is emlegetett Kertész Balázs. ","shortLead":"Nemrégiben a máltai cégek adatbázisába bekerült egy lehetőség, amelynek köszönhetően megtudhatjuk, kik az országban...","id":"20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc75d51-3c64-4905-90fb-c472d8478d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e573af8c-a0eb-4d0a-9d02-277d17ff1578","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:00","title":"Megtaláltuk, ki áll a Rogán feltalálótársaihoz is köthető Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:40","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre csak mobilon fog látszódni.","shortLead":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre...","id":"20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeafe0f3-00d0-4b7a-8ec9-63f09efdbe17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:12","title":"A Chrome elkezdi felcímkézni a gyors weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hónapja tartó tüntetéssorozat előzte meg a katonák akcióját. Ugyanarról a támaszpontról indult a lázadás, ahonnan a 2012-es puccs is.","shortLead":"Két hónapja tartó tüntetéssorozat előzte meg a katonák akcióját. Ugyanarról a támaszpontról indult a lázadás, ahonnan...","id":"20200818_mali_elfogtak_az_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b35931-1cb8-4bc0-810d-b4dfd5152d7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_mali_elfogtak_az_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:16","title":"Lázadó katonák fogták el az elnököt és a kormányfőt Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]