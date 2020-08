Az alábbi felvétel főszereplője egy Cat 740 típusú bánya teherautó, mely üresen is közel 40 tonnát nyom, maximális terheléssel pedig a 74 tonnát is elérheti a tömege. Ebben a még tavaly az Egyesült Királyságban felvett videóban azonban nem a teherbíró képességéről tesz tanúbizonyságot a hatkerekű jármű, hanem arról, hogy a megfelelő tudású sofőrrel a volánja mögött akár driftelésre is képes.

A maximum 23 köbméteres kapacitású Cat 740 mozgatásától egy 18,1 literes motor gondoskodik, mely mintegy 500 lóerős teljesítményt, illetve 2 600 Nm-es nyomatékot ad le. Utóbbi már percenkénti 1 200-as fordulatszámtól rendelkezésre áll. A kilencfokozatú váltós dömper végsebessége 54,8 km/h.

