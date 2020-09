Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","id":"20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2da6fa9-cc5d-42db-b292-edaa5ad0db33","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:26","title":"Elérte a 25 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is a földi pokol, ahol a szenvedés évek óta a mindennapok része. És ebből a szenvedésből aránytalanul sok jut a legkisebbeknek. Jemen ma a világ azon országainak az egyike, ahol a legveszélyesebb gyereknek lenni. Az ő arcukon keresztül talán megérthetünk valamit abból, hogy mi történik a világnak ezen az elfeledett részén. ","shortLead":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is...","id":"20200830_Jemen_gyermeksorsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd83045-44d0-4b9d-bfd2-0ce486f67202","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Jemen_gyermeksorsok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:00","title":"Ezek a képek nem véletlenül fogják sokkolni: közel visznek a földi pokolhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról döntött a kormány.","shortLead":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról...","id":"20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045133f-7bca-41d0-bba5-a9eb340167f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:28","title":"Rekordszámú súlyos beteg Romániában, nem csituló járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a szakemberek felvegyék a harcot az erdőirtókkal – hívja fel a figyelmet a küzdelemhez nagyteljesítményű számítógépekkel hozzájáruló Lenovo.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak...","id":"20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e8cb-adf0-4a3c-afa1-24f7c460e823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:33","title":"Drónokat küldenek az erdőirtásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","shortLead":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","id":"20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c09c6c-bc12-4a9c-a537-3cf14491c382","keywords":null,"link":"/sport/20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:56","title":"Újabb cserére kényszerült Rossi a válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","shortLead":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","id":"20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6017e-2c24-4f55-bd90-76aa7b4cea55","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Gond van a Tesco egyik kolbászával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]