[{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről.","shortLead":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte...","id":"20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd9a1d-3608-4856-8593-6ed8e7759eab","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:20","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Mugellóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","shortLead":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","id":"20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6be254-6b13-42ba-8ff8-612da50c05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:42","title":"Konzultációs íveket szórt a Momentum Rogán Antal bérelt lakásának udvarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést egy héttel ezelőtt függesztették fel, miután az egyik beoltott személy megbetegedetett.","shortLead":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést...","id":"20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73994b-e53d-4f70-ba52-15751e609ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:10","title":"Folytatja a koronavírus-vakcina tesztelését az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db9283-6941-4183-802d-2dcf7f703bb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:46","title":"Nem volt telitalálat az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]