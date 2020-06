Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","shortLead":"Trianon századik évfordulóján keresztelték át a megye nevét.","id":"20200604_csongrad_csanad_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec25267-e9d2-4e1e-964a-6640ce8c75f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7d6283-c336-4f8c-9339-ee4b50c7d30d","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye","timestamp":"2020. június. 04. 12:40","title":"Már ki is kerültek az új névtáblák Csongrád-Csanád megyében - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e992ffa-c2fe-44d6-b5c8-8f4cdc40d677","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mégpedig a Dankó Rádióban, ahol a magyarokhoz való kötődéséről is beszél.","shortLead":"Mégpedig a Dankó Rádióban, ahol a magyarokhoz való kötődéséről is beszél.","id":"20200604_Nemzeti_osszetartozas_maskent_Rudolf_Schuster_volt_szlovak_allamfo_notara_fakad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e992ffa-c2fe-44d6-b5c8-8f4cdc40d677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b291011-3b68-4c61-9fc2-9ad2bc010734","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nemzeti_osszetartozas_maskent_Rudolf_Schuster_volt_szlovak_allamfo_notara_fakad","timestamp":"2020. június. 04. 13:12","title":"Nemzeti összetartozás másként: Rudolf Schuster volt szlovák államfő nótára fakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","shortLead":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","id":"20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df05123-568c-46ad-9826-ab0e7a15ae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 03. 14:33","title":"Ősi titkokra derül fény a holt-tengeri tekercsek DNS-vizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","shortLead":"A második világháború előtt kifejlesztett típus jelen példánya több évtizedes kora ellenére is bejáratósan új.","id":"20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6ce02e-4778-42bf-b9ec-d92c6266c0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669185-1f21-4544-a1a3-2cd57c3c68e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_elado_egy_regi_vw_bogar_31_azaz_harmincegy_kilometerrel","timestamp":"2020. június. 03. 06:41","title":"Eladó egy régi VW Bogár 31, azaz harmincegy kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar elmondása szerint ingyen vállalták a fellépéseket, amelyeket tesztjelleggel tartottak meg.","shortLead":"A zenekar elmondása szerint ingyen vállalták a fellépéseket, amelyeket tesztjelleggel tartottak meg.","id":"20200602_tankcsapda_autos_koncert_kormanyrendelet_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bed47b-e78e-446f-b75d-a7f1f218d5cb","keywords":null,"link":"/elet/20200602_tankcsapda_autos_koncert_kormanyrendelet_orban_viktor","timestamp":"2020. június. 02. 17:11","title":"Megszólalt a Tankcsapda az autós koncertekről: „Valahogy sikerült elintézni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság miatt, az afroamerikai férfi megölése pedig úgy tűnik, hogy az utolsó lökést adta meg az elégedetlenkedő tömegnek. De mi vezetett idáig?","shortLead":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság...","id":"20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dc8f70-208d-4dc2-beae-7e7e6222bd60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 20:00","title":"Az égő kanócra öntöttek egy hordó olajat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","shortLead":"A csapat története során nyolcadik alkalommal nyerte el a trófeát.","id":"20200604_budapest_honved_magyar_kupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6eeff1-47ee-4d74-9d1c-bc221adc173f","keywords":null,"link":"/sport/20200604_budapest_honved_magyar_kupa","timestamp":"2020. június. 04. 06:24","title":"A Budapest Honvédé a Magyar Kupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0fbfca-b603-443f-95f9-076ae977317d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes jelenetről készült videón még az is látszik, hogy visszafordulnak a helyes irányba. ","shortLead":"A veszélyes jelenetről készült videón még az is látszik, hogy visszafordulnak a helyes irányba. ","id":"20200604_szembe_a_forgalommal_M1_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0fbfca-b603-443f-95f9-076ae977317d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a009efdc-bfb1-4454-b5bf-1566daf012af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_szembe_a_forgalommal_M1_autopalya","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"Két autós is a forgalommal szemben hajtott fel az M1-esre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]