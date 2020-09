Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz ugyan jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, de azt nem lehet tudni, hogy mikor cseng le a koronavírus-járvány, és meddig hat a gazdaságra, illetve hogy a szavazók nem Orbánt teszik-e majd felelőssé a súlyos anyagi következményekért, amikor 2022-ben az urnákhoz járulnak - írja Magyarországról szóló elemzésében a világ legtekintélyesebb hírügynöksége.","shortLead":"A Fidesz ugyan jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, de azt nem lehet tudni, hogy mikor cseng le...","id":"20200919_Reuters_Orban_Viktor_belebukhat_a_jarvanyba_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c72b226-5e2f-443e-9d76-77756417e4b3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Reuters_Orban_Viktor_belebukhat_a_jarvanyba_","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:00","title":"Reuters: Orbán Viktor belebukhat a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban, hogy csökkentik a munkavállalóik fizetését.","shortLead":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban...","id":"20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7203a-2930-4171-93c4-a1c950874cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:07","title":"Ne nagyon reménykedjen idén béremelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma. A vírus 188 országban van jelen.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma...","id":"20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072d6dc-2c0c-405a-a0a1-16bba83f8f38","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:18","title":"Közeledik az egymillióhoz a koronavírusban elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalább 250 ezer forintos nettó fizetés kellhet majd a jegybanki lakáshitel igényléséhez.","shortLead":"Legalább 250 ezer forintos nettó fizetés kellhet majd a jegybanki lakáshitel igényléséhez.","id":"20200918_uj_otthon_jegybank_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db61c933-e3b0-4536-8e77-a34e6af5977e","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_uj_otthon_jegybank_lakashitel","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:35","title":"Lehet egy komoly hátránya a Matolcsy-féle kamatmentes lakáshitelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0756bb6-9558-4f29-b2b0-68225202a229","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk első részében az Egyesült Államok homeyness felfogását mutatjuk be a szerzőnő könyvéből.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20200918_Boldogsagatlasz_1_resz_mi_az_a_homeyness","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0756bb6-9558-4f29-b2b0-68225202a229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58804653-a0cf-4cd4-acd1-70e2857a51a1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200918_Boldogsagatlasz_1_resz_mi_az_a_homeyness","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:15","title":"Boldogságatlasz 1. rész: mi az a homeyness?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium. A találmány előnye, hogy a hagyományos koporsónál sokkal rövidebb idő alatt válik eggyé a természettel. ","shortLead":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium...","id":"20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09642d-08cc-4065-b99f-6ffc8aa251fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:03","title":"Elkészült az első gombakoporsó, komposztálódik benne a holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyeztetések kezdődnek az alapkutatások támogatási rendszerének finomhangolásáról – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.","shortLead":"Egyeztetések kezdődnek az alapkutatások támogatási rendszerének finomhangolásáról – közölte az Innovációs és...","id":"20200919_Palkovicsek_finomhangolnak_az_alapkutatasok_finanszirozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b2563e-9a2a-4be9-8f93-849945bc533a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Palkovicsek_finomhangolnak_az_alapkutatasok_finanszirozasat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:52","title":"Palkovicsék „finomhangolnák” az alapkutatások finanszírozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel eséllyel nézhetne szembe Orbán Viktorral. Vélemény.","shortLead":"Ha az ellenzék tanulna a 2018-as kudarcból és a tavaly őszi sikerből, egy előválasztáson megmért közös jelölttel...","id":"202038_dologra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebdc28d-5a34-40b8-92e1-c3c4eaa747cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76925ab4-93df-4854-91f9-d143ce1a0647","keywords":null,"link":"/360/202038_dologra","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:00","title":"Horn Gábor: Pancserkedés és apátia helyett előválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]