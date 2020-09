A közelmúltban napvilágot látott autók formatervében általában nagyítóval kell keresni az izgalmat. A gyártók szinte csak úgy ontják magukból az egy kaptafára készülő szabadidőautókat, amelyek leginkább szappantartóhoz hasonlítható formatervét a legtöbben egy unalmas ásítással szoktuk elintézni. És akkor jött a Honda, majd bedobta ezt az ötletet:

© László Ferenc

Ha nem is tetszik mindenkinek a Honda e formaterve, az legalább elmondható róla, hogy szinte mindenki utána fordul az utcán. Egyedi, szemrevaló, megosztó – ezek a jelzők jutnak leginkább eszünkbe a matchboxos emlékek felidézése miatt talán inkább a férfiak tetszését elnyerő kis japán villanyautóról, amely hivatalosan a közel 5 évtizede kijött első Civicre utal vissza egy picit formailag, de a kerek fényszórók akár a régi Skodákat és Ladákat is eszünkbe juttathatják.

© László Ferenc

Nem nagy

Az egyedi módon hátul is az elsőkhöz hasonló kerek lámpákat felvonultató Honda e 3,89 méter hosszú autó, amit mérete és minden egyéb tulajdonsága városi, illetve agglomerációs használatra predesztinál. A Suzuki Ignisnél azért közel 20 centiméterrel hosszabb újdonság a 3 éve kijött előfutár koncepcióautóhoz képest mégsem három- hanem ötajtós lett, és "öngyilkos-" helyett normál ajtókat kapott.

A kilincsek rejtettek, vagyis egyrészt nem rondítanak bele a designba, másrészt csökkentik a légellenállást, csakúgy, mint a kamerákkal és kijelzőkkel helyettesített visszapillantó-tükrök. Ehhez hozzájön még az ajtók keret nélküli kivitele, illetve a tény, hogy bár az ajtók a kocsi adottságai miatt kicsik, hatalmas nyílásszögük miatt mégis relatíve könnyű a be- és kiszállás.

© László Ferenc

A kocsiban helyet foglalók elöl és hátul is elégedettek lehetnek a helykínálattal, már amennyiben persze ésszerűek az elvárásaik. Rövidebb utakon akár hárman is elférnének hátul, azonban a Honda e szigorúan négyszemélyes - egyszerűen csak négy biztonsági öv van benne. Ezek az övek pedig szemrevaló barna színben pompáznak, és az otthonosságot fokozandó még két gyári párnát is kapunk. Némi üröm az örömben, hogy utóbbi figyelmesség felára mintegy 100 ezer forint.

Ha zsebünkben a kulccsal a kocsihoz közelítünk, akkor gyorsan kipattannak helyükről a rejtett első kilincsek, a sofőrülésben helyet foglalva pedig azt tapasztaljuk, hogy a kocsi magától menetkész állapotba kapcsolja magát. Csak annyi a dolgunk, hogy az öv becsatolását követően a fékre lépjünk és megnyomjuk a kompakt középkonzolon lévő D gombot, és már indulhatunk is.

© László Ferenc

© László Ferenc

A karosszériából minimálisan kiálló kameranyúlványok képét a műszerfal két szélén lévő 6 colos kijelzők mutatják (a rendszer előnyeivel és hátrányaival korábban részletesen foglalkoztunk). Analóg műszert keresve sem találunk, a kormány mögötti digitális műszeregység 8,8 colos képátlójú, a tőle jobbra lévő érintőpanelek pedig kétszer 12,3 colos képátlón tárják elénk a különböző vizuális tartalmakat.

A kijelzőkön akár saját háttérképet is beállíthatunk, amit az USB-portra dugott pendrive-ról tölt be a rendszer, és mivel HDMI-aljzatunk is van, annak sincs akadálya, hogy például egy PlayStation 4-et csatlakoztassunk az infotainment rendszerre. Utóbbinak áram is jut, a 230 V-os dugalj 1 500 W-os teljesítménye még hajszárítóknak és porszívóknak is elég.

© László Ferenc

A felhasználói felület egész jól átlátható, az egyes funkciók akár át is helyezhetők az egyik kijelzőről a másikra, és természetesen Android Auto, illetve Apple CarPlay támogatást is kapunk. A műszerfalon fahatású díszítésre lehetünk figyelmesek, és sokak örömére a klíma- és a rádióvezérlés is manuális maradt. Kritikával egyedül az ülésfűtést illetjük, melynek nyomógombjai olyan helyre kerültek, ahol a sofőr és az utas térde is meg tudja nyomni véletlenül.

A kellemes fogású kormány kétküllős kivitelű és a rajta elhelyezett gombokkal sok funkció elérhető. Az üléseken és az ajtókon található szövetfelületek elsőre talán puritánnak tűnhetnek, a gyakorlatban viszont gyorsan megszerethetők.

Említést érdemel továbbá a 376 W-os nyolchangszórós hifi, a szélvédő- és kormányfűtés, a parkolóasszisztens, illetve a lehetőség, hogy a belső visszapillantó-tükörre kitehető a tolatókamera képe. Utóbbi akkor hasznos, ha például lufikkal a kezükben utaznak mögöttünk a gyerekek, vagy ha plafonig pakoljuk a hátsó traktust.

© László Ferenc

Milyen vezetni?

A városi forgalomban úgy fickándozik a kis Honda, mint hal a vízben. Méretei és egyéb adottságai miatt nemcsak vezetni jó ezt a villanyautót, hanem parkolni és megfordulni is nagyon ügyesen lehet vele. A kormányon alig több mint hármat tekerve akár 9,2 méteres körben is megfordulhatunk, sőt, ha nem falak, hanem padkák szegélyezik az utat, akkor elég lehet akár 8,6 méter is.

Ez annak köszönhető, hogy a motor nem elöl található, nincsenek féltengelyek, és az első kerekek nagy szögben elforgathatók. Azt gondolnánk, hogy ha hátul van a motor, akkor elöl kapunk egy remek rakodórekeszt, ez azonban sajnos nincs így. Elöl középen található egyrészt a gombnyomásra felnyíló tetejű töltőaljzat, másrészt az autó különböző kiszolgálórendszerei.

© László Ferenc

A csomagtartó magas padlószintű és mindössze 171 literes kapacitású, ráadásul ebből a térfogatból még azok a töltőkábelek is elvesznek egy keveset, melyek közül a Type-2 példány felára mintegy 100 ezer forint. Az osztatlan hátsó ülések ledöntésével 861 literre növelhető a puttony.

A 154 lóerős teljesítmény és a 315 Nm-es nyomaték több mint elegendő, még akkor is, ha ezúttal egy 1 543 kilogrammos kisautóhoz van szerencsénk. Váltó nincs, az erő egyből megjön a gázpedál lenyomására, és bár driftelni nem lehet, vezetés közben egyértelműen érződik, hogy hátul van a hajtás.

Tapadásból nincs hiány, ugyanis nem alacsony gördülési ellenállású-, hanem sportos 17 colos gumikkal szerelik a kiváló futóművet kapott és 50:50-es tömegeloszlású Honda e-t.

© László Ferenc

Alaphelyzetben minimális a motorfék és az energia-visszatermelés, ellenben ha bekapcsoljuk az egypedálos üzemmódot, akkor kis túlzással élve teljesen elfelejthetjük a fékpedál használatát. A motorfék ereje a kormány mögötti fülekkel több fokozatban állítható. A 0-100-at 8,3 másodperc alatt lehet letudni, a végsebesség 145 km/h.

© László Ferenc

Hatótáv, töltés

A gyártó azt ígéri, hogy a WLTP-szabvány szerint egy feltöltéssel 210 kilométert tehetünk meg. Tapasztalataink szerint ezt csak óvatos duhajkodással és visszafogott hűtés/fűtés mellett lehet hozni, azonban a 170-180 kilométeres hatótáv simán benne van a pakliban.

A Honda szerint ez a legtöbb vásárlónak tökéletesen elegendő, és felesleges lenne a 35,5 kWh kapacitásúnál nagyobb és nehezebb akkumulátort használni. A teljes töltés normál otthoni körülmények mellett így is több mint 18 órányi időt vesz igénybe. Amennyiben 7,2 kW-os töltőhöz van szerencsénk, a teljes töltés szintideje 4 órára csökken, 50 kW-os villámtöltővel pedig alig 30 perc alatt megoldható egy 80 százalékra történő feltöltés.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : egyedi design, menetdinamika, vezetési élmény, remek minőségérzet, vegyített high-tech és retro hangulat. –: nagyon kicsi csomagtartó, csak 4 személyes kivitel, feláras az egyik kábel, magas ár.

Ez nem egy 2,5 tonnás elektromos divatterepjáró, ami igazából semmire sem jó, és nem is egy sok száz lóerős sportos villanyautó, ami lényegében csak a letaglozó gyorsulásról szól. A Honda e egy remek kisautó, ami elsősorban oda való, ahova a technika jelenlegi állása mellett a legtöbb elektromos autó: a városba. És ott nem nagyon van párja.

Az egyedi design és a high-tech tűzijáték miatt sokan még a nevetségesen kicsi csomagtartót is elnézik neki, az árcédula láttán viszont nagyon kevesen tudnak őszintén mosolyogni. A tesztautó listaára 12,9 millió forint, ami az 500 ezer forintos állami támogatás levonását követően is csak 12,4 millió forintra szelídül. Szerencsére létezik egy 136 lóerős alapmodell is, melynek 11 millió forintos alapárát adott esetben 8,5 millió forintra lehet mérsékelni.

Nem kevés pénz ez egy olyan villanyautóért, melynél a Corsa-e, a Peugeot e-208 és Renault Zoe is praktikusabb és olcsóbb. Az egyedi stílusra vágyóknak pedig értelmes alternatíva lehet az elektromos Mini vagy a Mazda MX-30.

© László Ferenc

