Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - tette közzé az Országos Rendőr-főkapitányság szombat reggel a police.hu-n. ","shortLead":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon...","id":"20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7c9fb-8571-43d3-a9bc-1f51956423a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 08. 09:22","title":"Magyar koronavírus-halállal riogató kamuoldalakra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő, mióta a házaspár úgy döntött, részlegesen kivonulnak a brit uralkodói családból, és megpróbálnak önállóbb életet élni. A megállapodásra igent mondott II. Erzsébet uralkodó is. ","shortLead":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és...","id":"20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d558a8-7537-4792-9869-64725476ecad","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","timestamp":"2020. február. 08. 15:31","title":"Először jelent meg a nyilvánosság előtt Harry és Meghan, mióta kivonultak a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem lesz kellemes az idő, éjszaka egyes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet.","shortLead":"Nem lesz kellemes az idő, éjszaka egyes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet.","id":"20200207_idojaras_elorejelzes_meteorologia_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34950ef-ae2c-495a-9acb-c8810d815d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_idojaras_elorejelzes_meteorologia_hideg","timestamp":"2020. február. 07. 16:39","title":"Felhő- és csapadékmentes hétvége jön, a szél azonban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari beszállítók termelése. ","shortLead":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari...","id":"20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ba2da6-7dfe-44ca-bcb7-a4c4d7e59fea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 07. 19:56","title":"Ellátási zavarok lehetnek Magyarországon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","shortLead":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","id":"20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4daabd2-246b-4d7b-a9e8-6e5695e0dc96","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","timestamp":"2020. február. 07. 22:01","title":"Autópályát, hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7eb4349-5aab-4399-b2eb-6c1984d90506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálást az Európai Baloldal elnöke vette észre, aki értesítette a polgármestert, valamint feljelentést tett a rendőrségen.\r

\r

","shortLead":"A rongálást az Európai Baloldal elnöke vette észre, aki értesítette a polgármestert, valamint feljelentést tett...","id":"20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb4349-5aab-4399-b2eb-6c1984d90506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489437c0-6201-4ec1-8984-d55aa94e5798","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_budai_onkentesek_emlektabla_horogkereszt","timestamp":"2020. február. 07. 18:35","title":"Horogkeresztet festettek a \"budai önkéntesek\" emléktáblájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","shortLead":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","id":"20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf116ea-c513-46b2-a68d-b92977f163c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","timestamp":"2020. február. 07. 19:03","title":"Mobilos változatot kaphat az egyik legjobb játék, ami PlayStationre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]