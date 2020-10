Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.

","shortLead":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

Poloskát találtak a gyúrói polgármesteri hivatalban Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. A felhők hatása a klímára: napernyő vagy paplan? Politikailag és szellemileg is képzi magát, a mezőgazdaság külföldtől való függetlenségét és agrár new dealt szeretne Lázár János, aki nagy interjút adott a Magyar Nemzetnek. Óriási lehetőségnek látja, hogy az országos politikából egy vidéki gazdaság élére kerülhetett.
Lázár János: A Fideszben és azon kívül is fognak még hallani rólam A sportlétesítmények büféi is bezárnak, legalább egy hónapra. Brüsszelben minden hetedik vírusteszt pozitív eredményt mutat. Sokasodnak a fertőzöttek, zárnak a kávézók és bárok Brüsszelben Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.
Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik Mutatunk hét dalt, amiből kiderül, hogy miért.



Hét Van Halen-dal, ami meghatározta a rockzenét
Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország visszaél a joggal, ennélfogva viszont az uniónak cselekednie kell, hogy megfékezze Orbán Viktort – fejtette ki Michael Ignatieff, a Közép-Európai Egyetem rektora a Financial Times-ban.
CEU-rektor: Az EU-nak ezek után lépnie kell Orbán ellen
A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem áll jogában visszatartani vagy késleltetni a béreket.
TASZ: Az SZFE kancellárjának nincs joga visszatartani a munkabéreket