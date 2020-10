Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","shortLead":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","id":"20201024_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe179d5-b2d2-4564-bab6-7408e04f21e2","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 08:59","title":"24 óra alatt 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek nyilvánítják. Ha két héten belül nem lassul a járvány terjedése, a korlátozások és szigorítások sora itt nem áll meg.","shortLead":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek...","id":"20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0235a8cb-bd6b-4efd-8cbc-1c79f2768f89","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. október. 23. 12:37","title":"Újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Lengyelországban, korlátozások sorát vezetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal álcázta magát.","shortLead":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal...","id":"20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3021140-6f57-4237-a11d-8578ed86d692","keywords":null,"link":"/elet/20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","timestamp":"2020. október. 24. 08:49","title":"drMáriás megörökítette, ahogy Vidnyánszky kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási hibákat, és töredelmesen bevallja: soha nem tette meg és soha nem tenné meg „azt”.","shortLead":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási...","id":"202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def500e5-f267-4456-b46c-66a90fec91c0","keywords":null,"link":"/360/202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","timestamp":"2020. október. 23. 19:00","title":"Csillagporos emlékek, bűnök és vétkek Woody Allen új önéletrajzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Tíznapos karantént rendeltek el a klubnál.","shortLead":"Tíznapos karantént rendeltek el a klubnál.","id":"20201023_A_virus_allitotta_meg_a_gyori_kezilabdasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff70ac6-b148-475c-9f4c-075eb220103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb52aff-d94e-473c-9956-2e9f8167fb24","keywords":null,"link":"/sport/20201023_A_virus_allitotta_meg_a_gyori_kezilabdasokat","timestamp":"2020. október. 23. 10:23","title":"A vírus állította meg a győri kézilabdásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","shortLead":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","id":"20201023_1956_orban_koszoruzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a111519-4053-4290-9cda-97e6c21b3bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_orban_koszoruzas","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Dicsőség a legyőzötteknek: Wittner Mária is felbukkant Orbán Viktor ünnepi videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]