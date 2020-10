Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","shortLead":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","id":"20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6388465-0bb4-4ba4-b0a3-5a9a50e15efc","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","timestamp":"2020. október. 25. 12:48","title":"„Ez hiba volt”: Maszk nélkül fotózkodott a Fradi-Újpesten a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","shortLead":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","id":"20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea8188-0ec6-4d93-be72-282cef46ff0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","timestamp":"2020. október. 26. 08:35","title":"Nem vezet nyilvántartást a koronavírusos pedagógusokról a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be az elszámolásába - erre is felhívja a figyelmet a Duma Aktuál. Na, de mégsem mehetnek Oszkárral a politikusok a jachtjukig. ","shortLead":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be...","id":"20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b7e9ca-caae-45e8-ba99-9830790ab178","keywords":null,"link":"/360/20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","timestamp":"2020. október. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Annyi benzint számolt el egy kamupárt, hogy multipontokért kapott egy kutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"“A mai nap se telt hiába” – írta Winkler a Facebookon.","shortLead":"“A mai nap se telt hiába” – írta Winkler a Facebookon.","id":"20201026_totalcar_winkler_robert_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ed723-a7e6-43e9-8488-029b0a685694","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_totalcar_winkler_robert_felmondas","timestamp":"2020. október. 26. 20:05","title":"A totalcaros Winkler Róbert beadta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei születésnapját még együtt ünnepelte a világ legidősebb férfijével, Bob Weightonnal. ","shortLead":"112 évet élt a hét végén elhunyt legidősebb brit állampolgár, Joan Hocquard. Az 1908-ban született hölgy március 29-ei...","id":"20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695d5d95-500c-440f-acd9-c6eb0b23f5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea5bf8-a404-4ce2-ac38-d2b118e5316f","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Meghalt_a_legidosebb_brit","timestamp":"2020. október. 25. 17:29","title":"Meghalt a legidősebb brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után az ország képes volt úrrá lenni egy válsághelyzeten. A politikusok (egy része) és a tárgyaló felek olyan erényeket gyakoroltak, amelyek azóta csaknem kipusztultak a magyar közéletből.","shortLead":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után...","id":"20201025_taxisblokad_1990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a8220-9877-4b8f-a533-0fd03dc94e30","keywords":null,"link":"/360/20201025_taxisblokad_1990","timestamp":"2020. október. 25. 16:00","title":"Így állta ki első nagy próbatételét az új magyar demokrácia – 30 éve tört ki a taxisblokád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]