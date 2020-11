Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus az oktatási intézményekben.","shortLead":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus...","id":"20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d7f6d-9e35-4848-9689-709d3d8b832a","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","timestamp":"2020. november. 03. 19:46","title":"PDSZ: Pillanatokra vagyunk az oktatás összeomlásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási programja már a második körnél tart.","shortLead":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási...","id":"20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d230306-a593-44d8-acf6-c44a5f1127e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","timestamp":"2020. november. 04. 08:15","title":"Már 30 milliárdot odaítéltek a kormány egészségipari támogatási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta, az MSZP-s Korózs Lajos személye miatt ők távol maradnak.","shortLead":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta...","id":"20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bddaa5-92b4-4b3e-bab3-7198e702ac01","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","timestamp":"2020. november. 03. 16:55","title":"A bojkottáló fideszesek miatt nem tudták meghallgatni Müller Cecíliáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze elmondta, nemcsak pszichológusoknak, hanem lelkészeknek és teológusoknak is meg kéne szólalni a témában.","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze elmondta, nemcsak pszichológusoknak, hanem lelkészeknek és teológusoknak is meg...","id":"20201103_Nemeth_Sandor_propaganda_meseorszagmindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3671ade1-9575-41c2-be47-2f3f03724dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Nemeth_Sandor_propaganda_meseorszagmindenkie","timestamp":"2020. november. 03. 18:21","title":"Németh Sándor: Ha nem védik a gyerekeket a homoszexuális propagandától, meggondolandó, érdemes-e gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","shortLead":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","id":"20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b836b-233c-413d-874a-986bc10f244d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Johnny Deppet lehet feleségverőnek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]