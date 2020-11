Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4c3cd-4a65-45b0-84e5-d72bcac66f45","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","timestamp":"2020. november. 04. 01:14","title":"Itt az első kör: Indiana és Kentucky Trumpé, Vermont és Virginia Bidené lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter megerősítette, hogy vizsgálják ezt. A Stadttempel zsinagóga ellen, ahol a hétfő esti támadás kezdődött, egyszer már követtek el terrortámadást.



","shortLead":"Egy osztrák lap szerint Szlovákiában vásárolt egy Kalasnyikovot és lőszert a bécsi támadó. A szlovák belügyminiszter...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246b2986-b340-476e-a53b-6aca8361d7b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_szlovak_kapcsolat_ausztria","timestamp":"2020. november. 03. 15:50","title":"Szlovákiában fegyverkezhetett fel a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden településen és intézményben ott van, legfeljebb még nem mutatták ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden...","id":"20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d178c6a-2d60-49f8-b32d-b447a0d8e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 04. 13:12","title":"Müller Cecília: Egy hét alatt 770 gyerek fertőződött meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is felvettük a versenyt. Ez annak is volt köszönhető, hogy a 2000-es években egyre több klub nyílt és azóta legendássá vált bulisorozatok indultak. BP Underground Elektronikus zene, befejező rész. ","shortLead":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is...","id":"20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7d8ea8-bf7e-40b3-b3e7-33a7e1989260","keywords":null,"link":"/360/20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","timestamp":"2020. november. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Ami underground ma, holnap már be van rántva mainstreambe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási programja már a második körnél tart.","shortLead":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási...","id":"20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d230306-a593-44d8-acf6-c44a5f1127e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","timestamp":"2020. november. 04. 08:15","title":"Már 30 milliárdot odaítéltek a kormány egészségipari támogatási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]