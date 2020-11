Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak. A támadók közül egyet lelőttek, a társa, vagy társai ellen hajtóvadászat zajlik. A bécsieket kérik, maradjanak otthon, a gyerekeknek kedden nem kötelező iskolába menniük. Csehország ellenőrzést vezetett be az osztrák határon.","shortLead":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak...","id":"20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4af87-3754-4fa3-995f-5396bdd1b09b","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","timestamp":"2020. november. 02. 21:11","title":"Terrortámadás történt Bécs belvárosában, legalább egy fegyveres még menekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa három Intézmény: az Magyar Nemzeti Levéltár, a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Budapest Főváros Levéltára összefogásával készült el és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz. A gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.","shortLead":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa...","id":"20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7222aca-8eee-46c0-a499-0bee290de461","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","timestamp":"2020. november. 03. 15:33","title":"Elérhetővé vált az interneten az I. világháborús hősi halottak adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok többségükben a saját otthonukban hűltek ki, mások a szabad ég alatt.","shortLead":"Az áldozatok többségükben a saját otthonukban hűltek ki, mások a szabad ég alatt.","id":"20201103_fagyhalal_kihules_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4384d-ab2d-4e93-aafe-ac7b97763fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_fagyhalal_kihules_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:36","title":"Már tizenegy halálos áldozatot szedett az őszi hideg idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","shortLead":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","id":"20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88f9d-eee8-4e74-8a93-c5e0ebe20b16","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","timestamp":"2020. november. 03. 15:15","title":"DK: Hegedűs Zsuzsa drága kozmetikai termékeket is vásárolt az adófizetők pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","shortLead":"A Staatsoper igazgatója magyarázta el nekik, hogy mi történt, mialatt ők az előadást nézték.","id":"20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6288b-4e17-4728-81ad-6ce644b26848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3999fd3f-a8cb-4518-837f-6041aee7de32","keywords":null,"link":"/elet/20201103_A_becsi_terrortamadas_idejen_orakra_az_operaban_rekedtek_a_nezok","timestamp":"2020. november. 03. 11:13","title":"A bécsi terrortámadás idején órákra az operában rekedtek a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]