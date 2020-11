Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","id":"20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4094c2d8-0a47-4fde-b8e7-5ece13e17a49","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","timestamp":"2020. november. 04. 17:21","title":"Péntektől megérkeznek a hajnali mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","shortLead":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","id":"20201103_eta_hurrikan_nicaragua","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b458d3b-d41a-448d-9407-705b3ae221f4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_eta_hurrikan_nicaragua","timestamp":"2020. november. 03. 16:18","title":"Videó: Lecsapott az Eta hurrikán Nicaraguára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén elképzelhető, hogy nem ismerjük az amerikai elnökválasztás végeredményét még napokkal a szavazás után sem. Összegyűjtöttük, milyen időpontokra lesz érdemes figyelni.","shortLead":"Hacsak nem lesz nagyon nagy különbség Joe Biden és Donald Trump között a legfontosabb államokban, könnyedén...","id":"20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606b8ff9-ea7f-4b9a-a754-571181e5e717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa3e9c-ff2b-4e85-a71b-2aa0070aa7b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_usa_elnok_valasztas_trump_biden_szavazas_idorend","timestamp":"2020. november. 03. 17:30","title":"Mikor tudjuk meg, ki lesz az amerikai elnök? Választási időrend óráról órára, napról napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez hasonló közgazdász olyan elemi hibát, hogy megfosztotta magát a pezsgő lélekvidító hatásától? Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez...","id":"20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5bfbf7-6948-49d6-973d-9276fc4704c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","timestamp":"2020. november. 04. 19:15","title":"Mennyit igyon az ember, ha szeret sörözni? Kérdezzük meg a közgazdászokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél. A lakossági hitelezés üstököse a Babaváró. Most sokkal jobb a helyzet, mint az előző válság idején volt, a legnagyobb kockázat a munkanélküliség.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások is spórolnak a bizonytalan környezetben, ezért nőtt a betétállomány az Ersténél...","id":"20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533457f3-8e65-403d-88ab-bf54b757eac2","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_Babavaro_hitel_kannibalizalja_es_vonzza_is_az_egyeb_kolcsonoket","timestamp":"2020. november. 05. 14:02","title":"A Babaváró hitel kannibalizálja és vonzza is az egyéb kölcsönöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump vezet, de nem mondhatjuk azt, hogy ő lesz az amerikai elnök. Még nem.","shortLead":"Donald Trump vezet, de nem mondhatjuk azt, hogy ő lesz az amerikai elnök. Még nem.","id":"20201104_usa_valasztas_eselyek_szavazatok_trump_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b0b8d-2b53-4309-b047-de8f4c5ad7be","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_usa_valasztas_eselyek_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 10:54","title":"Gyorstalpaló: Ha nem szeretné agyonbonyolítani az amerikai híreket, mutatjuk, mire kell figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f39d22-ff23-42ac-8791-2be47076950e","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Micsoda bátor kijárási korlátozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leginkább a ruhákon és a műszaki cikkeken spórolunk, de a könyvesboltokban sem hagyunk ott annyi pénzt, mint tavaly. ","shortLead":"Leginkább a ruhákon és a műszaki cikkeken spórolunk, de a könyvesboltokban sem hagyunk ott annyi pénzt, mint tavaly. ","id":"20201104_vasarlas_bolt_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b06efb-96da-4356-a094-711b85172330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_vasarlas_bolt_forgalom","timestamp":"2020. november. 04. 08:59","title":"Bukóban a boltok forgalma, alig vásárol a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]