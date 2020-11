Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa visszaszerzéséhez az újra vizsgázás helyett lefizetéssel próbálkozott.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset miatt első fokon négy évre ítélt M. Richárd a gyanú szerint a jogosítványa...","id":"20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245f0b0f-4841-41cd-9b3b-f088bc89408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556ce2c-3a39-4fe5-83b1-31f4b4918df0","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_m_richard_vesztegetes_vademeles","timestamp":"2020. november. 06. 14:46","title":"Vesztegetéssel akarhatta visszaszerezni jogosítványát M. Richárd, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének közel hatoda.","shortLead":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének...","id":"20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d4674-a911-48b4-9d9f-299488babea3","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","timestamp":"2020. november. 06. 21:44","title":"Ha kormányzati támogatás és péntek, akkor: Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg. Idén is a Trafóból jelentkezik a nyitóest november 10-én este 7 órakor. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg...","id":"20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bb848-131d-4009-8e53-ef844afb2acf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","timestamp":"2020. november. 05. 11:17","title":"Az SZFE hallgatói nyitják meg a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","shortLead":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","id":"20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09d678-44b8-498f-803b-bcd87a7360b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","timestamp":"2020. november. 06. 05:59","title":"Tovább csökkent Trump előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202045_az_isten_penze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d27ee-392e-4fe0-a5a0-567f72e8793f","keywords":null,"link":"/itthon/202045_az_isten_penze","timestamp":"2020. november. 05. 15:45","title":"Kocsis Györgyi: Az isten pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8882a-1df6-4342-b51a-d8a441b7f136","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Üldözéses jelenet szuperlassításban – nagyjából ilyennek tűnik, ahogyan érkeznek a hírek az utolsó levélszavazatokról az amerikai választásnál. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Üldözéses jelenet szuperlassításban – nagyjából ilyennek tűnik, ahogyan érkeznek a hírek az utolsó levélszavazatokról...","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_usa_biden_trump_szavazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8882a-1df6-4342-b51a-d8a441b7f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75656d-b6ba-463d-86b6-45913fa0a17d","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_usa_biden_trump_szavazat","timestamp":"2020. november. 06. 09:30","title":"Órákon belül eldőlhet az amerikai elnökválasztás - Georgiában fordított Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit kutatás, amely a betegség potenciális gyógymódjait akarja feltárni.","shortLead":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit...","id":"20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f196e8e-9f6f-4c7e-9d86-028a20cfc768","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","timestamp":"2020. november. 06. 17:03","title":"Újabb gyógyszer jött be a képbe, ami segíthet a koronavírusos betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]