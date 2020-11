Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van akkor, ha az sem világos, mi az állam, ki képviseli, egyáltalán egy működő egységről beszélhetünk-e? A bukott államokat a politológusok és a jogászok is szívesen elemzik, de a közgazdászok közül is többen foglalkoznak ezzel. Most pedig, amikor a járvány miatt sok országban kérdéses, hogy az állam el tudja-e látni egészségügyi szolgáltatási feladatait, egyre többen jönnek elő a bukott állam fogalmával.","shortLead":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van...","id":"20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61632d05-ffd2-420d-a300-fe405babce1d","keywords":null,"link":"/360/20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","timestamp":"2020. november. 18. 11:00","title":"Mikor és mitől bukik meg egy állam? Kikészítheti egy vírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4724a2ff-09a8-4db6-8031-08915ba579ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottak lehetnek azok, akik vártak, mert úgy gondolták, újabb „jóárasított’ iPhone, az iPhone SE érkezhet a jövő év első felében. A neves Apple-elemző szerint ennek igencsak kicsi az esélye.","shortLead":"Csalódottak lehetnek azok, akik vártak, mert úgy gondolták, újabb „jóárasított’ iPhone, az iPhone SE érkezhet a jövő év...","id":"20201119_apple_iphone_se_2021_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4724a2ff-09a8-4db6-8031-08915ba579ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298cd4f-aa21-401b-83c3-b810e2573a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_se_2021_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2020. november. 19. 15:03","title":"Egyelőre nem lesz újabb olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkapta a koronavírust az énekes.","shortLead":"Elkapta a koronavírust az énekes.","id":"20201118_balazs_feco_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd49c795-52d2-412c-bbd6-f9f1c7ae0395","keywords":null,"link":"/elet/20201118_balazs_feco_korhaz","timestamp":"2020. november. 18. 18:30","title":"Balázs Fecó válságos állapotban került kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és -gyöngyöket, valamint játékkorongokat találtak a régészek a készülő kiskunhalasi napelempark területén – tájékoztatott a Kecskeméti Katona József Múzeum és a feltárást finanszírozó SolServices Kft.","shortLead":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és...","id":"20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fdc01-8cb9-4fa9-8e39-b496fc501b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","timestamp":"2020. november. 18. 18:03","title":"1800 éves szarmata leleteket találtak a kiskunhalasi napelempark területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","shortLead":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","id":"20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21d8d8-4bde-4d64-b3da-2a829bb04c64","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 18. 08:01","title":"Blikk: Fél fizetést kaptak csak a járványkórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","shortLead":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","id":"20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db7128-db4c-4032-b1a2-58d186a68d18","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","timestamp":"2020. november. 18. 09:16","title":"Meghalt a híres repülő ember, a Jetman Dubai pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576e4b2a-30fc-4dce-9179-f6d56a7ed6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester szerint így kulturált körülmények között közlekedhetnek a mezőgazdasági gépek.","shortLead":"A polgármester szerint így kulturált körülmények között közlekedhetnek a mezőgazdasági gépek.","id":"20201119_gadoros_utatadas_foldut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576e4b2a-30fc-4dce-9179-f6d56a7ed6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eaaa94-d2a5-4402-a753-eb80bbc3b33d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_gadoros_utatadas_foldut","timestamp":"2020. november. 19. 18:26","title":"Átadtak egy 90 millióból felújított 2 kilométeres földutat Gádoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]