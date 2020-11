Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett petíciót indított a Levegő Munkacsoport, kérve, hogy vonja vissza a parkolási díjfizetés felfüggesztéséről szóló rendelkezést. Szerintük már tavasszal is lehetett tapasztalni, hogy az ingyenes parkolás sokakat arra bátorít, autóval menjenek a városok belső részeibe, ezzel pedig több baj is járt Budapesten és más nagyvárosokban is.

“Az ingyenes parkolás miatt már tavasszal is sok utcában jelentősen megnőtt a – parkolóhelyet kereső – forgalom, ezzel dugókat és nagyobb levegőszennyezettséget előidézve. Ez egyúttal a járvány terjedését is gyorsíthatta. Az ingyenesség hatására számos területen oly mértékben megnőtt a szabálytalan parkolások száma, hogy azt a közterület-felügyelet már képtelen volt kezelni” - áll a közleményükben, hozzátéve, hogy a szabálytalanul parkoló autók sokszor emberek százainak nehezítette a közlekedését, máskor pedig a helyi lakosok a saját járművükkel sem tudtak hol leparkolni.

De kiemelték, hogy a csomagszállítók dolgát is megnehezíti a helyzet, hiszen nem tudnak szabályosan megállni amellett, hogy időveszteséget is okozott nekik. “A tavaszi időszakban azt is tapasztalhatta a lakosság, hogy sok olyan személy is kihasználta a díjmentes parkolás nyújtotta lehetőséget arra, hogy a városközpontba jöjjön az autójával, akinek erre nem volt feltétlenül szüksége. Ez pedig tovább fokozta a járványveszélyt.”

A szöveg alternatívákat is javasol: szerintük a bevezetett óvintézkedések mellett a jelenleginél többen használhatnák a közösségi közlekedést a járványveszély fokozódása nélkül, és a kerékpározás feltételei is javultak.

Közben az MTI megírta, hogy országszerte sokfelé rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt, Budapesten a következő napokban tovább erősödhet a légszennyezettség. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint magas a levegő aeroszolszennyezettségi szintje, ami a következő két napban várhatóan még magasabb lesz.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint jelenleg egészségtelen a levegő Budapesten, Várpalotán, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren. Emellett kifogásoltnak minősítették Miskolc, Salgótarján, Vác, Esztergom, Százhalombatta, Székesfehérvár, Veszprém, Ajka, Tatabánya, Győr, Sarród, Sopron, Szombathely és Pécs levegőjét. Az NNK szerint a légszennyezettség "elsődleges forrása a helytelen lakossági fűtési módok alkalmazása, az avar és a kerti hulladék égetése."