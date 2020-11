Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később villamosenergiát is kínálnak, 2022-től pedig lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak. Mindehhez bőséges gáztárolói kapacitást vásároltak csütörtökön.","shortLead":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később...","id":"20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd0a998-2b65-41cb-834e-62fbaf80c1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","timestamp":"2020. november. 20. 15:33","title":"Német piacra lép a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint nem, vagy csak alig működik.","shortLead":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint...","id":"20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f81fe1d-1266-4ce2-88e5-515c6855336d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","timestamp":"2020. november. 19. 10:38","title":"Baj van a Twitter Snapchatről másolt funkciójával, lelassítják a kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkapta a koronavírust az énekes.","shortLead":"Elkapta a koronavírust az énekes.","id":"20201118_balazs_feco_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd49c795-52d2-412c-bbd6-f9f1c7ae0395","keywords":null,"link":"/elet/20201118_balazs_feco_korhaz","timestamp":"2020. november. 18. 18:30","title":"Balázs Fecó válságos állapotban került kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4df73-8e07-4c57-8cb8-1e59fa94b1e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak egy maradhat: a villanyautó. ","shortLead":"Csak egy maradhat: a villanyautó. ","id":"20201120_Osszefogott_a_Tesla_az_Uber_es_meg_tucatnyi_ceg_a_hagyomanyos_autok_kiszoritasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea4df73-8e07-4c57-8cb8-1e59fa94b1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3461a-b55f-432a-bc24-00b056bdce8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Osszefogott_a_Tesla_az_Uber_es_meg_tucatnyi_ceg_a_hagyomanyos_autok_kiszoritasaert","timestamp":"2020. november. 20. 14:32","title":"Összefogott a Tesla, az Uber és még tucatnyi cég a hagyományos autók kiszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","shortLead":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","id":"20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac01e2-61d1-443e-b9ef-5e9c25b2c51e","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","timestamp":"2020. november. 20. 12:10","title":"A kórházfenntartó sem árulja el Hadházynak, hol hányan halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből: a dolgozókat kisemmiző privatizációtól „az elkövéredett, vastagnyakú vágómarhákhoz” hasonlatossá vált politikusokig.","shortLead":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből...","id":"202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dae1e-8b08-41c6-9772-12fec77f3daa","keywords":null,"link":"/360/202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","timestamp":"2020. november. 19. 14:00","title":"Háy János: A cégvezető - Mindent szabad, amit nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek távol tartani.","shortLead":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek...","id":"20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b71cc-19cd-4d57-a1fd-b9cd517279ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","timestamp":"2020. november. 18. 19:03","title":"Ijesztő robotfarkasok védik a lakosságot egy japán városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]