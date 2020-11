Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.","shortLead":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –...","id":"20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098e9c40-3cba-418a-b125-1318fdcee5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","timestamp":"2020. november. 23. 11:03","title":"Ezek az androidos telefonok kaphatják meg 2021-ben a legerősebb processzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen, valószínűleg nem kell majd oltani.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4768a-337f-40a0-8b58-c92e923db66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 23. 12:03","title":"Egy magyar kórházigazgató szerint a koronavírus-fertőzésen átesetteket valószínűleg nem kell beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","shortLead":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","id":"20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e5f121-fa3a-40da-9c0b-9a87c36d2ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 21:22","title":"Ennyire üresen talán még soha nem láthatta Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és konzervekből is hiány van több város üzleteiben.","shortLead":"Sok helyen már csak üres polcok fogadják a vásárlókat. De nemcsak vécépapírból, hanem fertőtlenítőszerekből és...","id":"20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9100de2-ae02-463e-b90e-9cd3e3e17de6","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Az_USAban_mar_elkezdodott_ismet_felutotte_a_fejet_a_vecepapirhiany","timestamp":"2020. november. 23. 16:22","title":"Az USA-ban már elkezdődött: ismét felütötte a fejét a vécépapírhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]