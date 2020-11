Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"A hétvégén a harmadik kör ment le, alig több, mint 80 ezer érdeklődővel. Politikai sikerként működött, de azt nem tudta eltakarni, hogy a miniszterelnök hetek óta párbajozik a gazdasági miniszterével.","shortLead":"A hétvégén a harmadik kör ment le, alig több, mint 80 ezer érdeklődővel. Politikai sikerként működött, de azt nem tudta...","id":"20201123_szlovakia_orszagos_teszteles_koronavirus_matovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96faad-e7ba-42cf-8019-d6566a994b9e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_szlovakia_orszagos_teszteles_koronavirus_matovic","timestamp":"2020. november. 23. 18:00","title":"Mégsem akkora sikertörténet a szlovák országos tesztelés, mint amekkorának elsőre tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff1d4cc-072f-4813-822c-c1e157513b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 24. 05:29","title":"Van, ahol egész nap megmaradhat a köd, máshol napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni oltás, akkor a szegény országok is hozzájussanak a vakcinához.","shortLead":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni...","id":"20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d05aa8-7e4f-4cb0-ad16-6b182d8060de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:44","title":"Merkel: Még semmit nem tettek, hogy a szegény országok is kapjanak a koronavírus elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","shortLead":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","id":"20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a243a4-e7c5-4f94-b5b4-be6c05cd49f9","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","timestamp":"2020. november. 23. 10:26","title":"Taylor Swift eltűnt, de elmagyarázta, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d0e1e8-c029-49d6-9be5-6e86a0e5c02c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. november. 24. 09:31","title":"Koronavírus: 117 halott, 3929 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","id":"20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605d00d-2350-4cf7-84f2-d4e83bc459ef","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","timestamp":"2020. november. 24. 14:51","title":"Müller Cecília: Majka jelképpé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]