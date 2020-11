Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyhangúlag elfogadta a menstruációs szegénység elleni törvényt a skót parlament. ","shortLead":"Egyhangúlag elfogadta a menstruációs szegénység elleni törvényt a skót parlament. ","id":"20201125_Ingyenesse_tettek_a_menstruacios_termekeket_Skociaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64110488-3ad7-485f-8156-9ce7c845a5b0","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Ingyenesse_tettek_a_menstruacios_termekeket_Skociaban","timestamp":"2020. november. 25. 10:23","title":"Ingyenessé tették a menstruációs termékeket Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen megvédheti adatait.","shortLead":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen...","id":"20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a833695b-e4d7-4903-a062-f1e7f91262aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","timestamp":"2020. november. 26. 08:03","title":"Van egy remek védelmi funkció az androidos mobilokban – így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","shortLead":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","id":"20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a524f6-99f8-4dfd-957e-6ba5f7a7d48c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","timestamp":"2020. november. 25. 11:46","title":"Meglepő, micsoda élet zajlik egy autópálya feletti vadátjárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit jegybank által végeztetett új tudományos kísérlet szerint nagyon kicsi az esélye, hogy készpénzhasználat útján fertőzzön meg valakit a koronavírus.","shortLead":"A brit jegybank által végeztetett új tudományos kísérlet szerint nagyon kicsi az esélye, hogy készpénzhasználat útján...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_keszpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bcf617-56cc-4967-ba5d-53a09901a4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_jarvany_keszpenz","timestamp":"2020. november. 25. 15:03","title":"Tényleg veszélyes készpénzt használni járvány idején? Itt a legújabb válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt, lengyel kötődéssel is rendelkezik.","shortLead":"Anthony Blinken Kelet-Európa-érzékenysége nem is nagyon lehet kérdés, hiszen a magyar mellett ukrán gyökerekkel, sőt...","id":"20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0396fa6-29ce-4b62-b0f4-e96cf0b2cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe81c912-df69-48c5-99d9-3d8171ac3950","keywords":null,"link":"/360/20201125_Anthony_Blinken_USA_Egyesult_Allamok_Biden_kulugyminiszter_jelolt","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Szenvedélyei közül a külpolitikában jut a legmagasabbra Biden külügyminiszter-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől az elektronikus fizetést – írta a Pénzügyminisztérium a halasztást kérő kereskedőknek.","shortLead":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől...","id":"20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be6495-b5a1-4754-875f-cde6ae52470c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Hiába kérték a kereskedők, nem halaszt a kormány, kötelező lesz bevezetni az elektronikus fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]