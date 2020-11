Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert a mainstream médiából informálódik.

","shortLead":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert...","id":"20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd9717-75e1-41a6-9456-6398300d3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","timestamp":"2020. november. 24. 18:05","title":"Szijjártó: George Clooney politikai ismeretei korlátosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","shortLead":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","id":"20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd729e-cdd6-4559-b9d2-8f18ae21ad20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","timestamp":"2020. november. 23. 16:45","title":"Elmagyarázta az útépítő, miért van rendben a Facebookon terjedő kép a furcsa aszfaltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","shortLead":"A bagdadi repülőtéren kapták el Abu Nabaa-t, a férfi korábban az al-Kaida tagja is volt.","id":"20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5096b96-cc0d-4e92-b382-a973068fd397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b29731-c491-495c-8204-dee7c33c8732","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_iszlam_allam_bagdad_elfogas","timestamp":"2020. november. 23. 21:56","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik magas rangú tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet Yellen volt Fed-elnök az esélyes.","shortLead":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet...","id":"20201123_amerika_biden_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65306802-c138-403b-b445-60390d3bc58e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_amerika_biden_kormany","timestamp":"2020. november. 23. 19:41","title":"Női vezetője lehet az Egyesült Államok hírszerzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető alkuszcég. Engedélyük azonban nem volt, a jegybank letiltotta működésüket, és vizsgálatot indított.","shortLead":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető...","id":"20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45910cc2-f475-4d08-9f52-9041382f71eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","timestamp":"2020. november. 24. 12:32","title":"Ne kopaszd meg a bankod! – az MNB letiltott egy engedély nélküli alkuszcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","shortLead":"Kollégája mártírnak nevezte a doktort, aki rosszulléte ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy megműtse a betegét.\r

","id":"20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be128d-9316-42d7-9d9b-252ce6f12a07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_mutet_operacio_szivroham_ekg","timestamp":"2020. november. 23. 17:34","title":"Az élete árán is megcsinálta a műtétet egy szaúdi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","shortLead":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","id":"20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3716d-543b-4a68-953d-186ad7365160","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","timestamp":"2020. november. 24. 08:35","title":"Orbán apja a Direkt36-nak: Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]