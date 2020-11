Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte, a férfi a saját gyerekét vitte be. ","shortLead":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte...","id":"20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0693d5e-fdf6-4961-9e67-c3bbe2f30b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","timestamp":"2020. november. 25. 17:09","title":"A rendőrség cáfolja az apa sztoriját a bokorban talált csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig egy olyan javaslatot tettek, amelyet fél éve megígért a kormány, valamint öt olyat, amely a digitalizáció terjedésével a járványtól függetlenül is időszerűvé vált már.","shortLead":"Kevesebb személyes találkozást és gyorsabb ügyintézést szeretne a gazdaságvédelmi operatív törzs elérni, ehhez pedig...","id":"20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d3b1f0-1b9e-4594-96bc-04f966c2cf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_varga_mihaly_tervek_optorzs_penzugyek","timestamp":"2020. november. 24. 13:14","title":"Hatpontos tervet jelentett be Varga Mihály az ügyintézés és a fizetés felgyorsításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","shortLead":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","id":"20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a524f6-99f8-4dfd-957e-6ba5f7a7d48c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","timestamp":"2020. november. 25. 11:46","title":"Meglepő, micsoda élet zajlik egy autópálya feletti vadátjárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Göbl Richárd polgármester szerint a jegyző vállalhatatlan kijelentéseket tett és megrovásban részesítette.","shortLead":"Göbl Richárd polgármester szerint a jegyző vállalhatatlan kijelentéseket tett és megrovásban részesítette.","id":"20201123_budakalasz_jegyzo_lemondas_megrovas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb6172-0d0c-41fb-a097-3c114b8f0c62","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_budakalasz_jegyzo_lemondas_megrovas","timestamp":"2020. november. 23. 21:30","title":"Nem fogadta el a budakalászi polgármester a búzavirágozó jegyző lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","shortLead":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","id":"20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f717bd-ed2e-4d6d-843c-5fe2336a8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","timestamp":"2020. november. 25. 18:00","title":"Kiégett egy lakás Lipótvárosban, egy ember meghalt a tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]