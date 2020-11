Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","shortLead":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","id":"20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a7fa6-e922-44c7-9beb-018b74c1b14e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. november. 25. 15:20","title":"Lesöpörték Szél javaslatát, nem engedik otthonról végezni a parlamenti munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz. Egy nappal korábban derült ki, hogy elveszi a kormány az önkormányzatoktól a hulladékgazdálkodási feladatokat, hogy koncesszióba adja.","shortLead":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz...","id":"20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc22b25a-33e0-4909-8e8d-d1b685a6f9ce","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. november. 26. 19:05","title":"Ráerősít a hulladékgazdálkodásra a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","shortLead":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","id":"20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d8c3e-26c6-48c8-a3ec-cab58e4b2c56","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 26. 10:33","title":"Két új olcsó telefont ad ki a Samsung: íme a Galaxy A12 és a Galaxy A02s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","shortLead":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","id":"20201125_gyurcsany_ferenc_dk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6011f8-ea59-4e05-a81a-725515503130","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_gyurcsany_ferenc_dk","timestamp":"2020. november. 25. 20:56","title":"Gyurcsány szerint 900 ezer szavazója van a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","shortLead":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","id":"20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85f5c28-5854-4ddb-9dde-f0972e98bd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","timestamp":"2020. november. 27. 10:56","title":"Már interneten is lehet vásárolni az Aldiból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az 1989-ben, épp Nagy Imre rehabilitálásának napján elhunyt, az országot 32 évig irányító Kádár Jánosét – egy zavaros beszéd tükrében, szexkritikával és \"yeah-yeah-nemzedékkel\".","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13...","id":"20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9683b-930d-4b27-923e-15e1ca09473d","keywords":null,"link":"/360/20201125_Kadar_Janos_cenzurazva_Utvesztes_tortent_es_ebbol_tragedia__13_portre_2resz","timestamp":"2020. november. 25. 17:00","title":"Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten elenyészően keveseknek lett pozitív a mintája. Akadtak olyanok is, aki elutasították a tesztelést. ","shortLead":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten...","id":"20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c218cafe-f11c-40e7-8498-10038e5e252f","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","timestamp":"2020. november. 27. 11:43","title":"Alig találtak fertőzötteket az óbudai és pesterzsébeti óvodákban, bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]