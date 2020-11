Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról. Ferenc pápa imába foglalta Maradona nevét A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók. Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak". Szerinte jó lenne, ha a kormányzat a plázák bezárásáról is döntene. Zacher: Felejtsük el ezt az idei karácsonyt, hogy jövőre legyen karácsony Nem azért jöttem vissza Magyarországra, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor meghallottam, hogy azt itt kábítószernek hívják, megrökönyödtem: hogy lehet ezt eltűrni – mesélte a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, a 80. születésnapját ünneplő Feldmár András. A pszichoterapeutával folytatott beszélgetés során szóba került a gyermekkortól tartó hipnotizáltságunk és az abból való felébredés lehetőségei, a szkepszis ereje és haszna, illetve,hogy miért vagyunk hajlamosak úgy gondolkodni, mint a gépek. Feldmár András: Minden gyerek, aki megtanul beszélni, már hipnotizálva van Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból. Felfedeztek egy új majomfajt, a gond csak az, hogy máris kihalófélben van Az ellenzék megkerülte a Fideszt, a kormánypárt miatt ugyanis a Népjóléti bizottságban hetek óta nem tudták meghallgatni az operatív törzset. Kósa Lajos engedett az ellenzéknek, támogatja Müller Cecília meghallgatását a Honvédelmi bizottságban Az értelmi fogyatékkal élők számára sem lesz kötelező a maszk; marad a határellenőrzés februárig és ismét kitolta a kormány a közérdekű adatigénylések határidejét. Kiterjesztette a kormány a maszkviselés alól felmentettek körét Az idősotthonok munkatársait szintén ilyen összeggel segítik Karácsonyék. A szociális intézmények meleg ételt is kapnak. 100 ezer forintos jutalmat kapnak a fővárosi hajléktalanszállók dolgozói