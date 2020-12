Elég nagyszabású imidzsfilmet forgatott a BMW sportautó részlege, nemes egyszerűséggel létrehozták az M Townt, vagyis a német autómárka élményautóinak szentelt várost.

Ahogyan azt sejteni lehet, a városban csak BMW M-es modellek vannak az utcákon a mára legendássá vált M3-asoktól (E30) kezdve, a legújabb modellekig. A cég közben számtalan utalást is elrejt a klipben, minthogy a BMW M GmbH jelenlegi igazgatója Markus Flasch az, aki egy újságot olvas az egyik jelenetben "Lap Times" néven, nem mellesleg a történelemi újdonságnak tekinthető M3-as kombi (Touring) csomagterén ücsörögve.

Ezen túlmentően is számtalan direkt és kevésbé egyértelmű utalás is látható, mint például Mr. AMG-ként ismert blogger személyében, akit meghívtak a forgatásra, mint a bajor márka legnagyobb ellenfelének a Mercedes-AMG-nek egyik hírvivőjét. A jelenetekben még egy BWM M3 pickupot is lehet látni, ami csak prototípusként létezett a márkánál és fontos pillanat az is, amikor egy töltőoszlopot telepítenek a városban, ami szintén komoly jelzés a jövőre nézve.

A BMW M Townban – amelynek helyszíne a bolgár főváros, Szófia volt forgatás erejéig - 18 féle autó tűnik fel az M2 Competitiontól, az új M3/M4 pároson át az M8 versenyváltozatáig.

